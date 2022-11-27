張蘭深夜報警！遭酒店妹爆料「媽媽桑」：老北京人都知道
汪小菲和張穎穎的私密錄音檔，近日在網路上瘋傳，也讓汪小菲母親張蘭氣到要報警，怎料，昨（26）日就有一名時常針對汪小菲、張蘭母子的網友，不僅貼出錄音檔，還爆料自己曾是張蘭底下的坐檯小姐，更強調全部的老北京人都知道張蘭，過去是一名媽媽桑，再度掀起熱議。
娛樂中心/綜合報導
據了解，網路上瘋傳的疑似汪小菲、張穎穎的錄音檔，話題內容非常敏感，包含包含兩人私密房事，以及汪小菲向張穎穎閨密求救，說很愛張穎穎等等。這讓張蘭在26日的直播中大發雷霆，揚言要報警處理，勢必要抓到背後的黑粉、造謠者。
怎料，其中一名時常針對張蘭、汪小菲的微博網友「北京富華大廈阿蘭花城媽咪張蘭」，不僅貼出錄音檔，還聲稱張蘭過去曾是一名媽媽桑，「張媽媽，您不記得我到了？ 1999年底跟您手底下幹過小姐名叫娜娜。有一次我坐完檯客人不結帳還是您替我出的頭，後來客人還拿槍指過您。到現在我都記得您是當時北京第一媽咪，誰見了都要給幾分面子。」更對底下網友強調：「我的名字就是張蘭當年的名字，你問老一些的北京人都知道。」
目前該篇貼文已經造成熱議，網友討論不斷。不過確定的是，張蘭已經針對錄音檔、造謠者報警，26日晚上更貼出親自跑去公安所做筆錄的直播影片。至於張穎穎貼出和汪小菲的合照，正式宣布戀情一事，張蘭則未多做回應。（編輯：詹鎰睿）