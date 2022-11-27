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SJ融入台灣選舉:投票重要 始源凍蒜　下秒「但我韓國人」

▲始源關心台灣選舉，開玩笑喊「凍蒜」。（圖／讀者提供）
▲始源關心台灣選舉，開玩笑喊「凍蒜」。（圖／讀者提供）

記者陳雅蘭/台北報導

南韓天團Super Junior（SJ）今（27日）在台北小巨蛋迎來「SS9」台灣最終場，8位成員利特、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢火力全開「歐北共」，始源更搭上台灣選舉時事，用台語說：「投票很重要，始源凍蒜！」成員一起更高喊「凍蒜」，笑翻全場。

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▲SJ演唱會吸引1萬名粉絲朝聖。（圖／超級圓頂）
▲SJ小巨蛋演唱會Day3。（圖／超級圓頂）
台灣九合一選舉26日落幕，始源今在場上就說：「我準備了一些東西帶過來。」隨後用台語喊：「你有去投票嗎？有去投票很重要！『始源，凍蒜』。」他講完後，再一臉正經說：「謝謝大家，但我是韓國人，希望你們開心！我愛你們！凍蒜！」

厲旭表示：「今天我非常高興，因為昨天你們在我夢裡！」東海作勢難過，用中文說：「為什麼昨天晚上沒來我的夢裡面？你去了厲旭的夢裡對吧？我很傷心，昨天。」

輪到藝聲自我介紹時，他不改昨、前日2天的激動，用力大喊：「我叫什麼名字！」講完後他就CUE始源，成員愣住他「過於簡短」，藝聲就解釋：「我剛才講到『我叫什麼名字』，就啞掉了。」東海立即補充，他昨晚看到藝聲房門沒關，探頭一看發現他對著電腦一直練習「我叫什麼名字」，東海說：「原來你是在準備這個！」

▲SJ台北小巨蛋演唱會。（圖／超級圓頂）
▲SJ關心台灣時事。（圖／超級圓頂）

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