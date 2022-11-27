台股進入高檔量縮整理　專家估盤堅後多頭再攻

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PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，11月聯準會的FOMC會議紀要唱「鴿」，通膨又有回落趨勢，帶動這波台股週線反彈來到第四週收漲，且指數順利來到半年線之上，惟短線漲幅已來到滿足點，成交量能下滑並出現指數高檔整理，但由於目前至12月中旬FOMC會議前呈現數據空窗期，預料大盤將於半年線位置盤堅整理之後續攻。
孫傳恕表示，電子股第三季財報高峰已過，接下來主要將以國內金控法說為主，對指數影響較小，再者，台股選舉結果於週末塵埃落定，亦有助於穩定整體投資情緒，多頭氣勢延續機率大。
另外，孫傳恕說明，從資金面來看，隨著升息預期放緩，有利於啟動台股年底的作夢行情，即使明年美國經濟衰退機率仍在，只要以軟著陸型態出現，則仍有利本波彈升走勢，配合台股在歷年第四季的旺季效應與年底作帳行情之下，上漲機率高，況且股市往往領先反映經濟衰退的負面訊息，衰退期間反而是指數開始反彈、尋找買點的時機。
孫傳恕分析，根據超過70年來的資料統計顯示，每逢經濟衰退時期，美股於經濟衰退前確實呈現負報酬，然一旦經濟真正進入衰退時，股市往往領先反彈，且在經濟衰退後一年、三年，美股報酬率更是高達兩成至五成之多。
孫傳恕認為，就企業基本面分析，儘管目前消費性電子仍處於需求下滑與庫存高水位的逆風環境，但從各產業的企業獲利預測來看，車用晶片與相關零組件、網通、資料中心、高效能運算等相關供應鏈因為產業前景能見度高，有利於獲利持續升溫，建議投資人不妨於股市波動幅度放大期間，適時切入受需求面強勁支撐的產業。