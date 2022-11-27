汪小菲母子爬山同框張穎穎！張蘭「再揭真相」：妳利用我
中國富商汪小菲雖然和前妻大S的紛爭小小平息，但母親張蘭和女友張穎穎卻又另開戰場，面對張穎穎的高調放閃，張蘭始終不承認這段感情，日前張蘭直播帶貨時，又再度澄清和張穎穎出遊爬山合照一事，砲轟對方是有心機的，再度引發熱議。
娛樂中心/綜合報導
據了解，汪小菲去年和大S結束婚姻後，就傳出張蘭其實早就知道張穎穎的存在，更有網友挖出同年9月，張蘭和汪小菲登山的畫面，而張穎穎也在現場，而且兩人還親密的合照，也讓張蘭一夕之間湧入批評聲浪。即便張蘭多次在直播澄清，她當時並不認識對方，被利用了，但大家完全不買單。
直到近日，張蘭在直播帶貨時，再度澄清爬山一事，痛批張穎穎：「妳沒有善良的心知道？不靠自己的本事，不靠自己能力，妳利用我，妳把我這個騙到這個山上去，來了十幾個粉絲接著我，我根本不認識妳，粉絲群裡的其中之一，給我騙到山上去，讓司機小琴用她的手機給我拍的照，而且呢我很少跟兒子合照，又有心機的給我拍了照，兩張照片放一塊。」直指張穎穎當時在炒新聞。
最終多數網友們還是不相信，紛紛留言：「別掙扎了，滿口謊話，你兒子都官宣了」、「想問問張女士這波流量賺了多少了韭菜真好割」、「張蘭還真敢騙，說的謊真的太多了，張嘴就來。之前造謠大s結婚就只來過北京幾次。汪小菲自己書裡寫的，只要能賣貨，我懷疑她有一天連兒子都能賣了」、「張三急著上位，張蘭說慢點酸辣粉還沒賣夠。」（編輯：詹鎰睿）