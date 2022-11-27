李國修逝世10周年！遺孀王月領軍 半自傳代表作開演
「劇場國寶」李國修逝世10周年，其代表作《京戲啟示錄》重返大舞台。藝術總監王月將親身演出劇中要角「二大媽」，並邀請李小平擔任導演，屈中恆擔綱男主角，李國修弟子郭子乾、樊光耀、范瑞君、張本渝、張允曦（小8）等人也暌違多年再次聚首；更邀請當代傳藝界極具深厚功底的武生戴立吾、台灣京劇天后黃宇琳、國光劇團高健國、帥氣武生曾冠東一同深化京戲底蘊。另有劇場實力演員呂名堯、葉信威、李芙蓉等人加入。
記者羅凌筠/綜合報導
王月受訪說到，李國修創立屏風表演班時，包含以前編寫的劇本絕對超過百部以上，但寫的都是別人的故事，而《京戲啟示錄》是他在屏風表演班10周年時，提筆寫自己與父親的故事，啟示著我們每一個人與家人的關係。李小平導演感動說起演員們齊聚讀本時，重新面對劇本當下感動很濃，因為劇本存在著太多的感動，「彷彿國修老師穿越時空般地提醒著我們，重溫這個劇本有太多的回憶和啟發。」飾演劇中主角的屈中恆更表示：「有一齣戲這輩子一定要看，讓我們在現今找到更好的定位與前進的力量。」
李國修的經典作品「風屏三部曲」完結篇《京戲啟示錄》，是李國修追思父親而創作出的半自傳作品。以在中華商場裡終生做戲鞋的父親為原型，老鞋匠手中的針線，穿引出「戲中戲中戲」的故事。更邀請到王孟超擔任舞台設計顧問，特別建議將80年代的「中華商場」寫實的搬上舞台，並由影像設計王奕盛施展多媒體魔術勾勒出台灣人心中的黃金歲月。
2023創拓版李國修紀念作品《京戲啟示錄》將於2023年3月9日至3月12日於台北表演藝術中心首演，3月18日於高雄衛武營國家藝術中心、4月1日於台中國家歌劇院巡迴演出，11月28日上午11點於寬宏售票正式開賣。