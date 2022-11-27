台灣選戰頻出「論文門」！美媒：與選民崇尚菁英教育有關
台灣昨（26）舉行九合一選舉，選出未來四年代表地方的公職人員，備受矚目的六都市長選情結果以國民黨候選人領先四都勝出。美媒《華爾街日報》指出，今年九合一選戰期間，研究所論文成為影響候選人選情的焦點，並分析這與台灣崇尚菁英教育、重視學歷有關。
國際中心楊智傑／綜合報導
身處全球地緣政治不穩定的前線，台灣今年選舉期間面臨最嚴峻的挑戰並不是來自中國的挑戰，而是來自圖書館的書架，根據《華爾街日報》分析，這場選舉過程中，挖掘候選人的學術違規行為一場「論文大戰」，內文也提到像是以網路帳號「XXXXCAT」走紅、外號四叉貓的劉宇，花了好幾個星期在圖書館搜尋資料，挖掘政治人物論文抄襲的證據。
《華爾街日報》盤點近年來涉及論文爭議的政治人物，包含兩年前高雄市長補選的候選人李眉蓁、今年民進黨推派的原桃園市長參選人林智堅、民眾黨新竹市長候選人高虹安與民眾黨前立委蔡壁如等人，報導提到當全球都在因為美國眾議院議長裴洛西訪台後，習近平在台海周邊試射導彈而關注台灣政治與選舉時，台灣的選民仍在這個緊張時刻對「論文門」產生高度關注。
文章分析指出，似乎是在這樣高度緊繃的關係中，選民希望暫時分心、喘一口氣，因此把注意力放在那些枝微末節的塵封論文上，但也有評論認為，這類挖掘學術違規行為的作法在台灣選戰中經常出現效果，代表台灣人深深崇尚菁英教育，此外，連競選廣告上政治人物經常把學歷掛在看板也可由此看出。