SJ「SS9」安可不在首爾選台灣 利特:沒辦成就去罵經紀人
南韓天團Super Junior（SJ）今（27日）在台北小巨蛋迎來「SS9」最終場，利特在結尾時突然詢問「你們要安可場嗎？」始源就爆料昨晚吃火鍋時經紀人詢問：「你們會想在台灣辦安可演唱會嗎？」他笑說：「我顧著吃，沒有回答他。」利特就說：「你們準備好錢，我們準備好力氣！」更暗示「如果沒辦成」，請大家去經紀人IG留惡評，始源就曝光個資大說：「他叫金亨國！」未料翻譯連名帶姓翻成中文講出，笑翻成員跟粉絲。
記者陳雅蘭/台北報導
粉絲接近尾聲時舉出牌子，表示「哥哥我們有錢了，不要回去」，東海就想到10年前來台Long stay，他說：「你們那時候跟我們說，哥哥我們沒錢了，你們趕快回去吧，你們待太久了，錢都花光了，你們還記得嗎？現在大家變成熟了，也有工作了，所以存款有一點錢了，而且新冠時也沒辦法相見，也存了錢，如果我再多待兩週，你們就會開始說『我們沒錢了』。為了你們，今天趕快結束，我要趕快回家！」
圭賢再使出一流的中文實力，他說：「其實我最近沒機會用中文，所以幾乎都忘了，我希望有更多機會來台灣，可以多說一點中文就好了，下次我想用中文歌開演唱會，真的真的，你們也想嗎？請等到那個時候，能等嗎？謝謝，直到下次見面，你們要身體健康，還有，聖誕節快樂，還有新年快樂，還有春節快樂，還有中秋節快樂，還有生日快樂，非常非常感謝，下次見，永遠，我愛你們，謝謝。」
值得一提的是，粉絲今總計準備4段應牌，包含排字手幅、排字翻牌和結尾的拋彩帶，演出到中場時，全場歌迷分別舉3張手幅，包含「幸福像69％的朋友般的『喜歡你』」、「幸福像89％戀人般的『我愛你』」、「幸福像100％家人般的『會一直陪在你身旁』」，隨後2樓觀眾就排出電池圖案，再依序呈現電量充滿的畫面，但有部分粉絲舉錯顏色，利特就指向看台區粉絲，嘴型不斷喊：「你！就是你！錯了！」最後電池滿格畫面終於完美呈現，場面十分漂亮，成員感動滿滿表示：「這三天來準備句子，辛苦了，為什麼我們台灣這麼樣的浪漫？」逗趣的是，SJ以為粉絲會再「翻牌」，豈料沒有，圭賢就一本正經說出：「今天沒有。」全場笑翻。