自由廣場上為中國抗議者加油　民眾稱讓高牆倒下

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今天台北的自由廣場也出現哀悼紀念活動，民眾點起火燭、擺放鮮花。他們表示這是自發活動，許多人因為網路訊息得知此活動後前來。
布條與聲援看板隨著入夜也越來越多，上頭寫著「共產黨下台」、「打到國賊習近平」、「起來不願做奴隸的人們」、「崩潰跳樓的是我」、「我們是最後一代」等等。
哀悼活動中，民眾自發開始接力發表講話、感言。
有民眾念起中國網民做出的抗議的大學名單，每念一所大學名稱，現場的民眾高喊「加油」之聲此起彼落。接著，有民眾為上海民眾、富士康工人等加油。
有民眾上前說，他明年將去中國的一所大學讀書，他不知道是好還是不好，但會好好看現實的中國。
有民眾說，看到中國人民出來抵抗監管，看到好多正直的靈魂與眼睛在中國的大學與街上，比起天上的星辰還亮麗。
有民眾說，要一直講述與不斷對話，直到高牆倒下。
也有民眾上前來念詩人聶魯達（Pablo Neruda）、作家廖亦武等人的詩作。
還有民眾表達對中共政權的憤怒。
有民眾則是帶領現場前來參與哀悼的人唱歌，活動氛圍和平。
現場有陸港台與外國籍人士、學生。哀悼活動從今晚6時半開始，截至發稿前，人潮還未散去。（編輯：張淑伶）1111127