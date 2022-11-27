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追妹不成！遷怒美髮店老闆　高雄男鐵門上潑漆寫「死」字

▲高雄市一名男子追求美髮店員工不成，憤而到店裡潑紅漆。（圖／翻攝畫面）
▲高雄市一名男子追求美髮店員工不成，憤而到店裡潑紅漆。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

高雄市一名38歲劉姓男子，追不到美髮店員工便懷疑是老闆吳姓男子從中阻撓，多次到前鎮區一心二路上美髮店前砸車，今（27）日清晨6時許，更是直接美髮店門口潑漆，還在鐵門用紅漆寫上「死」字。鄰居見狀報警後，警方調閱監視器後通知劉男到案，後被強制送醫，全案將依恐嚇、毁損等罪嫌移送法辦。

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▲高雄市一名男子追求美髮店員工不成，憤而到店裡潑紅漆。（圖／翻攝畫面）
▲高雄市一名男子追求美髮店員工不成，憤而到店裡潑紅漆。（圖／翻攝畫面）
據了解，該名劉男稱是因追求美髮店前員工遭拒絕，懷疑老闆吳男從中阻撓，想想氣不過才會到店前潑漆。而根據警方調查，劉男並非首次犯案，他曾在8月間10、14、19日三度犯案，造成吳姓老闆的白色小客車外觀、內裝全都毀損，但通知劉男到案說明後，卻是劉男父親到派出所致歉，並表示兒子有精神就醫紀錄，當時就安排劉男強制就醫，並依毀損罪嫌函送法辦。

而今日劉男清晨拿走公司畫紅線用的紅漆，再到美髮店門口，潑漆破壞鐵門，警方訊後將依恐嚇、毁損等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並將報請檢察官實施強制處分，劉男則在下午4時，送往國軍高雄總醫院就醫。（編輯：林莞茜）

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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