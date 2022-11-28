小S「斷4顆牙」送醫！徐媽見傷勢秒嚴肅：要我跟Mike談嗎
行車一定要注意安全！女星黃沐妍在節目《小姐不熙娣》中分享，她日前在淡水老街騎腳踏車時不慎摔車，導致臉部及身體都受傷，連牙齒都撞斷，而小S也回憶自己過去的摔車事件，表示當時一摔連牙齒都飛出去4顆，還被外界以為Mike家暴，讓製作人王偉忠及徐媽媽都憂心逼問：「到底出什麼事了？」
編輯中心/綜合報導
小豬在節目上分享，她騎公路車在市區買東西時摔車，導致臉部、手腳都受傷，還說原以為市區是很安全的地方，沒想到路上突然出現一個小鐵軌，車頭直接被捲進去，整台車也倒在地上，「然後我就直接（臉）整個皮掀起來，然後身體都是傷，然後牙齒那時候撞斷」。
小S聽完立馬說「我完全理解妳的心情」，她表示之前在河濱公園腳踏車車道騎著摺疊腳踏車，出發前還跟朋友嘻鬧喊「看誰快」，沒想到突然像是被鬼上身一般，突然出現無法形容的離奇瞬間，「我整個人就飛出去這樣，然後就著地。」
小S回憶，當下她一摔就開始舔牙齒，發現牙齒4顆居然飛出去，忍不住直呼「妳知道我以前花了30萬去戴牙套，為了矯正我這顆真牙，然後（牙套）脫了之後，那個牙醫師說，妳是我看過牙齒保健的最好的，戴完牙套之後都沒有一顆蛀牙，而且很白」，讓她之前十分以自己牙齒為傲，現在嘴裡卻裝有4顆假牙，實在是太可惜。
更好笑的是，因為小S傷勢不輕，還傳出Mike家暴傳言，小S當時到醫院處理傷口時，偉忠哥打電話來說「ㄚ頭，跟偉忠哥說，到底發生什麼事，摔車會摔成這樣？」就連徐媽媽看到小S也嚴肅地說「婷，妳跟媽媽說，出什麼事了，要不要我去跟Mike談」，讓她崩潰喊：「媽，連妳都懷疑他，妳是什麼意思啊！」（編輯：賴禹妡）