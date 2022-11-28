世界盃沒口罩、免防疫！中國球迷質疑「清零必要性」

中國新冠疫情持續，所謂的動態清零政策是否「越清越糟」，以及因堅持封控衍伸的諸多次生災害，已經讓中國民眾的民怨沸騰到一個地步，紛紛站出來高喊要共產黨跟習近平下台。與此同時，全球矚目的體育盛事2022世界盃足球賽，熱鬧、開放、絲毫不受疫情影響的氛圍，也讓中國球迷質疑，中國是否已經跟外界脫節。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《美國之音》、《法廣》報導，上週在中國重慶市，有位事後被封為「重慶超人哥」的男子，在小區門口振臂疾呼，抨擊動態清零政策引發的眾多亂象，直呼：「只有我們現在還在為一個小感冒而折騰」，甚至點出：「C羅得過新冠、梅西得過新冠，如果真的那麼嚴重，他們早就退役了！」獲得在場民眾強烈共鳴，並團結阻止警察押走男子。
報導指出，中國是最後1個仍試圖透過快速封鎖、長期隔離和大規模檢測來遏制疫情傳播的國家，時至今日，中國多個主要城市、數千萬人仍處於某種形式的封鎖下，與喧鬧的世界盃人潮形成鮮明對比，也激怒許多中國網友。
1封質疑中國防疫政策的公開信一度在微信上流傳，怒問中國是否還與卡達活在同一個世界，雖然隨後就遭到審查員從平台刪除，但也獲得許多中國民眾轉發；中國球迷在封控狀態下，眼睜睜看著世界盃各個賽場觀眾席上，熙熙攘攘的球迷，幾乎無人配戴口罩，也沒有實施在中國已成家常便飯的防疫措施，都感到相當震驚，並開始質疑中國的動態清零政策究竟有無必要。
不只如此，有眼尖的外媒也發現，中國國營廣播公司正忙著剪掉卡達世界盃裡，未戴口罩球迷的特寫鏡頭，改用球員、官員或足球場畫面取代，欲蓋彌彰的行為也再次引起人民的冷嘲熱諷。