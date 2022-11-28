選後開盤首日！台股早盤挫逾200點 台積電大跌13元
美國感恩節過後，緊接著迎來黑五購物日，美股26日提前至當地時間下午1點收盤，4大指數漲跌互見。台灣2022九合一大選落幕，今（28）日是選後首個台股交易日，早盤一度跌逾200點，最低來到14545.12點。權王台積電下跌13元至485元，其餘大型電子股也疲弱，今日盤面焦點則有安全監控及工業電腦族群。
記者鄭妤安／台北報導
美股道瓊上漲152.97點，漲幅0.45%，收在34347.03點。納斯達克指數下跌58.96點，跌幅0.52%，收在11226.36點。標普500下跌1.14點，跌幅0.03%，收在4026.12點。費城半導體下跌35.15點，跌幅1.26%，收在2751.27點。
九合一選舉落幕，台北股市今日為選後首個交易日，開盤指數14636.9點，早盤一度跌逾200點，最低來到14545.12點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌13元至485元，跌幅超過1.7%。
同樣為晶圓代工的聯電早盤跌近2%，來到44.9元。世界先進與力積電則是下跌0.6至1%。其他電子股，如聯發科也弱勢，跌1.38%，來到717元。南亞科、友達、鴻海下跌約1%，日月光下跌超過1%，台達電跌逾2%，大立光小漲0.22%。
今日盤面焦點則有安全監控族群，杭特大漲8%，昇銳、晶睿、奇偶、天鉞電上漲4至6%。工業電腦族群逆勢抗跌，倫飛強漲逾5%，振樺電上漲超過4.5%，研揚、鴻翊漲逾1%。矽智財相關概念股也紅通通，晶心科、世芯、金麗科皆上漲1%以上。