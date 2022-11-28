憂六四重演！中國學生反封控「如彈簧彈起」　當局急關注

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包括北京大學、北京清大、中國人民大學、北京電影學院、南京傳媒學院、西北政法大學、四川外國語大學、武漢大學、西安美術學院等至少五十所學校的學生，更展開了各種形式的抗議活動，來反抗中國的「清零政策」。
從曝光的現場影片可以看到，學生們高喊「民主法治，表達自由」，還有學生怒吼「這個不正常的中國，我們受夠了！」中共當局迅速採取行動，試圖平行各地的抗議浪潮，因為1989年的六四運動，讓中共當局對大學的抗議活動特別警惕。這場學生民主運動最終以在北京天安門廣場附近的血腥鎮壓而告終。
南京傳媒學院26日時，撤下了一張嘲笑「清零政策」的海報，促使學生拿著白只佔了好幾個小時以示抗議，隨後數百名學生加入，展現團結。白紙象徵著民眾抵禦著中國無孔不入的審查制度。
一名21歲攝影系學生向《華盛頓郵報》表示，「我以前覺得很孤獨，但昨天大家都站在一起。我覺得我們都很勇敢，有足夠的勇氣追求我們應得的權利，勇於批評這些錯誤，勇於表達我們的立場。」
為了安全考量，這名學生不願透露姓名，他接著形容「學生們就像一個彈簧，每天都被壓著。昨天，這個彈簧彈了起來。」
《華盛頓郵報》報導指出，不僅僅是在大學裡，中國全國民眾似乎已經到了崩潰邊緣。由於「清零」政策，他們經歷將近三年的嚴格封控，導致許多人在家中隔離，或是被送往檢疫所，就連旅行都被禁止，民眾還必須接受無數次的新冠病毒檢測，並且有健康碼對其行動和健康狀況進行監測。
清零政策之下，不斷傳出過度防疫導致的慘劇，除了這次烏魯木齊大火之外，貴州9月時曾發生一起巴士車禍，當時一輛將民眾送往隔離處的巴士翻覆，導致27人罹難。在4月時，上海因為突如其來的封城，導致居民沒有足夠的食物；中國蘭州一名3歲兒童一氧化碳中毒，卻因為封控限制導致無法及時送醫而死亡，種種案例進一步加劇公眾憤怒，重新審視中國「清零」政策及其代價。
國際非政府組織「國際特赦組織」區域主管Hanna Young在聲明中表示，「烏魯木齊大火的悲劇激發了中國各地民眾的非凡勇氣，這些前所未有的抗議活動表明，人們對過度防控的容忍已經到了盡頭。」
研究精英政治和政治經濟的美國大學國際服務學院（American University School of International Service）助理教授張楊（Yang Zhang）在推特上分享一張「中國高校封控抗疫潮地區」圖，指出「中國的這一波多地抗議浪潮是自發的、新穎的和史詩般的。」
張楊表示，革命運動的產生有其直接和潛在的原因。「這次運動的直接原因很明顯，人們對清零政策不滿，特別是在二十大之後仍嚴格執行該政策。（清零）似乎沒有出路，沒有盡頭，也沒有希望」他認為，這可能只是中國掀起抗議活動的開始。