白紙革命遍地開花 財經網美：找不到那麼多坦克車都去壓
中國新疆烏魯木齊在本（11）月24日發生住宅大火，由於長期封控，慘釀至少44人葬身火窟。中國大學生發起「白紙革命」，紛紛舉起舉起白紙為死者哀悼，甚至有民眾集結、齊聲高喊 「解封新疆，解封全中國」、「共產黨，下台」。對此，長期關注兩岸議題的財經網美胡采蘋表示，「現在鬧起來的地方越來越多，感覺全中國也找不到那麼多坦克車都去壓，這次的情況是過去不曾看過的。」
編輯中心/綜合報導
烏魯木齊天山區吉祥苑小區的住戶，因防疫措施過當而在火災時逃生不及，據傳至少造成44人身亡，這一慘劇在中國各地掀起了抗議浪潮，大批民眾、數十所大專院校學生響應「白紙革命」，都手舉白紙高喊「要民主、要自由」等口號，引發國際關注。據了解，白紙代表無法自由表達言論的憤怒，以及「你刪吧，大家也知道寫了甚麼」的意思。
對此，胡采蘋指出，其實本來自己本來也不抱什麼希望，上海人在烏魯木齊中路悼念抗議烏魯木齊大火，這陣仗2010年膠州路大火也是差不多的，但又如何呢，多年下來還不是這樣。
胡采蘋直言，「現在鬧起來的地方越來越多，感覺全中國也找不到那麼多坦克車都去壓，我覺得這次的情況是過去不曾看過的」，因為太多地方同時出現以反對習近平終身制為訴求的抗議了。
胡采蘋也分析，如果全中國各地都抗爭，軍隊是鎮壓不來的，武器、人力都不夠，只要有足夠多的群眾在不同的地方鬧起來，這還是會從量變產生質變的，值得好好觀察。
在中國清零政策之下，過度防疫而導致的慘劇不勝枚舉，在4月時，上海因為突如其來的封城，導致居民沒有足夠的食物；9月時貴州也曾發生一起巴士車禍，當時一輛將民眾送往隔離處的巴士翻覆，導致27人罹難；中國蘭州一名3歲兒童一氧化碳中毒，卻因為封控限制導致無法及時送醫而死亡，這次烏魯木齊大火，更點燃公眾憤怒，令國際各界再次審視中國「清零」政策及其代價。（編輯：孫唯容）