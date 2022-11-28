疫情影響學生借書！國圖首次發布學校圖書館閱讀風貌報告

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國圖館長曾淑賢指出，為進一步瞭解學校圖書館的閱讀風貌與閱讀力，運用國圖於111年4月至7月間辦理的「110年全國各級學校圖書館統計調查」資料，首次發布「110年學校圖書館閱讀風貌及閱讀力分析報告」，特別於台灣閱讀節前揭示校園讀者的閱讀興趣與校園的閱讀力表現，也盼藉由報告的發布，讓各界更重視學校圖書館的經營與建設。
110年台灣本土疫情升溫，學校圖書館因新冠肺炎的影響，面臨居家上課、遠距教學的新挑戰，相關措施也影響師生利用學校圖書館的情形。報告指出，110年各級學校全年進館總人次合計超過5,504萬人次，平均每校進館人次約為1.29萬人次，其中大專校院，平均每間學校圖書館讀者進館人次為13.23萬人次，較109年減少近5萬人次。
高中端，平均每校進館人次為1.37萬人、中小學平均進館總人次每校則低於1萬人次，與109年相較，高中及以下學校近2年平均進館人次增減約在1千人次上下。
各級學校館藏資料借閱情形，同樣以大專校院圖書館的平均借閱冊數較高，平均每校借閱冊數超過2.44萬冊，與109年相較減少3萬多冊；而高中、中小學每校讀者的平均借閱冊數皆低於1萬冊，平均借閱冊數與109年相較約減少3,000至5,000冊。
國圖指出，但在學校的平均借閱人次上，各級學校的平均借閱人次，在110年皆高於109年，可推測或許是疫情的緣故，導致學生借閱策略或行為的改變。
報告顯示，語文類圖書為國高中小最愛閱讀主題，高中學校占40.92%、國中占46.68%、國小占53.79%；大專校院館藏資源最為豐富，累計超過1億7,314萬冊，電子館藏占比高達50.11%，成為趨勢；高中及以下學校館藏仍以紙本的圖書資料為主體，占整體館藏資源超過90%的比例。
在學校圖書館整體閱讀力表現，大專校院平均每位讀者擁書冊數為94.53冊、高中為28.56冊、國中29.61冊、國小35.71冊；在人均借閱冊數部分，大專校院為4.22冊、高中3.53冊、國中5.66冊、國小17.46冊；每人進館次數部分，大專校院為11.92次、高中8.95次、國中為7.74次、國小為17.43次。
各縣市閱讀力表現方面，從每人擁書、借閱與到館人次來解讀，直轄市組，以台北市學校平均每人擁書冊數76.30冊為最高，縣市人口40萬以下組，連江縣平均擁書冊數188.36冊最高；直轄市以台中市學校的讀者平均借閱次數最高，平均每人借閱冊數為10.19冊，縣市人口40萬以下組，花蓮縣平均每人借閱冊數15.16冊，全國最高；直轄市以新北市平均入館人次15.33次最高，縣市人口40萬以下組，以花蓮縣平均每人到館次數16.34次最高。
另外，報告指出，高中及以下學校圖書館在期刊與報紙的典藏數量，有約8成的學校典藏數量不足；高中及以下學校師生每人平均圖書資料購置費用低於200元，有待充實，且高中約有6%、國民中學約有16%的學校、國民小學約有25%的學校於110年無編列圖書資料的購置經費。
各級學校與圖書館的人力資源，大專校院圖書館平均每校有11.98位館員，平均每位館員需要服務超過900位讀者，高中學校相較於國中與國小圖書館，人力資源略微充足一些，有1.98人，國中小則平均館員人數少於1人。
國圖呼籲各校在館藏資源的建置方面，應落實〈圖書館設立及營運標準〉中的館藏發展基準要求；在人力資源的規劃上，亦應強化專業館員的比例與數量，讓圖書館能以充實的館藏資源與優質的專業服務，滿足不同類型讀者的閱讀與資訊需求。