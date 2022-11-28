每年必喝！7-11「GODIVA粉紅鹽熱巧克力」來了：杯塞免費
每年冬天必喝兩大限定飲品，一是星巴克的太妃核果風味那堤，另一杯則是7-11每年和GODIVA合作推出的熱可可。兩大品牌邁入第6年合作，今年推出全新的「GODIVA喜馬拉雅粉紅鹽熱巧克力」，每杯99元，買就送1款造型杯塞，除了經典的造型杯身款，今年還多了粉紅小貨車杯塞，且同樣持杯套折價券到GODIVA門市可現折50元，預計後（30）日開賣後又將引爆搶喝熱潮。
記者黃韻文/綜合報導
每年必喝的7-11×GODIVA冬季限定熱飲來了！7-ELEVEN連續六年在聖誕節和GODIVA合作，推出冬季限定熱可可飲，前五年總計銷售杯數約達564座101之高。瞄準即將到來的聖誕商機，7-ELEVEN後（30）日起再度和GODIVA聯手，推出由巧克力大師研發的「GODIVA喜馬拉雅粉紅鹽熱巧克力」，以品牌最經典的黑巧克力為基底，再搭配被譽為「世界最純淨之鹽」的喜馬拉雅山粉紅鹽。
每年亮相都會引起社群熱烈討論的造型杯塞，今年也大升級了，同樣每杯隨機附贈1款造型杯塞，除了經典杯身造型杯塞之外，新增加一款粉紅小貨車杯塞，縮小迷你版十分可愛，預計再創一波IG洗版話題。而隔熱的杯套也要留好別亂丟，2023年3月31日前，憑GODIVA杯套折價券到GODIVA門市滿300元現折50元。