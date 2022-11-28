6名「行動時代」派黨員辭時力決策委員 王婉諭籲改選
時代力量在上週六落幕的九合一大選慘敗，縣市議員僅剩6席。立委王婉諭與立委邱顯智宣布請辭時力決策委員，新竹市議員廖子齊、前秘書長陳孟秀、「行動時代」策略長李兆立，與桃園黨部主委曾威凱也宣布請辭決策委員，王婉諭今（28）日呼籲黨中央應痛定思痛，全面改選決策委員會，才能重拾人民信心。
記者呂炯昌／台北報導
王婉諭辦公室今日上午表示，本次地方選舉已結束，時代力量總共獲得 6席地方議員席次，相較於2018年選舉，減少10席。時代力量邱顯智、王婉諭、廖子齊、陳孟秀、曾威凱、李兆立等6名決策委員於昨日相繼發布辭去時代力量決策委員聲明，並要求決策委員會應總辭進行全面改選，負起此次選舉結果的政治責任，讓台灣民眾看見時代力量改革決心。
王婉諭指出，然而，時代力量決策委員會於昨日晚間召開臨時決策會議，卻隻字未提檢討事宜，黨主席陳椒華發表辭任黨主席聲明後，決策委員會卻提出慰留主席案。對此，邱顯智、王婉諭、陳孟秀、曾威凱、李兆立等5位時代力量決策委員將於下午召開記者會，呼籲時代力量黨中央應痛定思痛，全面改選決策委員會，才能重拾人民信心。
根據時代力量黨章，決策委員人數若少於10人，應舉行補選，目前已經符合要件。對此，時代力量黨部昨日晚間表示，內部正在討論中。第3屆決策委員任期將於明年2月28日屆滿，原本將於明年1月改選，距今僅2個月，時力內部仍在討論該如何處理。