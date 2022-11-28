張蘭深夜報警！遭酒店妹爆料「媽媽桑」：老北京人都知道

張蘭橫刀奪愛汪小菲爸爸　網友傻眼了：這算小三嗎？

▲張蘭（左）曾說，就算為獨子汪小菲戰死也在所不惜。（圖／翻攝自張蘭微博）
▲張蘭（左）曾說，就算為獨子汪小菲戰死也在所不惜。（圖／翻攝自張蘭微博）

娛樂中心／綜合報導

汪小菲母親張蘭日前傳語音訊息給前親家徐媽媽（黃春梅），連珠炮飆罵徐家大小整整14分鐘，後續接力在直播、2份聲明中繼續連罵帶酸，甚至瞎爆大S婚內外遇具俊曄。大陸網友挖出張蘭曾於自傳中提及和第一任丈夫交往時，對方還有女朋友，網友傻眼問：「不是說自己家風一直很好嗎？」

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▲張蘭指控大S跟具俊曄早就聯繫上。（圖／張蘭微博）
▲張蘭和汪小菲都咬死大S早跟具俊曄聯繫上。（圖／翻攝自張蘭微博）
▲張蘭（右）才剛剛直播罵人，張穎穎竟高調放閃汪小菲。（圖／翻攝自微博）
▲汪小菲（前）和女友張穎穎已經交往一段時間，還同睡一張床，感情穩定。（圖／翻攝自微博）
自傳裡，張蘭回憶和丈夫汪則翰的相識過程，「剛開始談戀愛的時候，他其實還有個藕斷絲連的女朋友，家住的也不遠，兩人感情其實不錯，可是對方家裡反對，所以處於一種將斷未斷的狀態」，對汪男一見鍾情的張蘭，積極、主動追求，展開熱情攻勢，很快就得到準婆婆的認可，後來兩人順利在一起4年，1981年1月結婚，「那時候我肚子裡已經有了小菲」。

▲汪小菲生父汪則翰及強褓中的汪小菲。（圖／翻攝自叫我姨太好了微博）
▲汪小菲生父汪則翰及強褓中的汪小菲照片。（圖／翻攝自叫我姨太好了微博）
▲張蘭描述當初追求汪小菲爸爸的細節。（圖／翻攝自叫我姨太好了微博）
▲張蘭描述當初追求汪小菲爸爸的細節。（圖／翻攝自叫我姨太好了微博）
張蘭女追男、橫刀奪愛的情史被翻出，大批網友議論紛紛，「她這算小三嗎？人家當時有女朋友...」、「那時候未婚懷孕，真是...厲害」，有人認為張蘭不算第三者，「男的上一段感情沒有處理好，也沒有拒絕汪的媽，汪的媽知道那男的愛著前女友也沒關係」、「藕斷絲連就是斷但沒斷乾淨，張蘭趁著沒和好拚出了一席之地，最後未婚先孕仗肚進門，她真是這一生都在拚博啊」、「沒結婚的都可以爭取」！

不過也有不少網友認定就是張蘭介入汪男感情，「插足別人感情的都是小三好嗎」、「哪裡有寫到分手？」、「彼時的張蘭，不是現在的張蘭」！（編輯：楊穎軒）

▲張蘭（右）認為汪小菲瘦很多。（圖／圈內妹妹微博）
▲▼張蘭和汪小菲感情很好。（圖／翻攝自圈內妹妹、張蘭微博）
▲張蘭（左）和兒子汪小菲失去俏江南後，改開新店「麻六記」。（圖／翻攝張蘭微博）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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