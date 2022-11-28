張蘭橫刀奪愛汪小菲爸爸　網友傻眼了：這算小三嗎？

汪小菲母親張蘭日前傳語音訊息給前親家徐媽媽（黃春梅），連珠炮飆罵徐家大小整整14分鐘，後續接力在直播、2份聲明中繼續連罵帶酸，甚至瞎爆大S婚內外遇具俊曄。大陸網友挖出張蘭曾於自傳中提及和第一任丈夫交往時，對方還有女朋友，網友傻眼問：「不是說自己家風一直很好嗎？」
娛樂中心／綜合報導
自傳裡，張蘭回憶和丈夫汪則翰的相識過程，「剛開始談戀愛的時候，他其實還有個藕斷絲連的女朋友，家住的也不遠，兩人感情其實不錯，可是對方家裡反對，所以處於一種將斷未斷的狀態」，對汪男一見鍾情的張蘭，積極、主動追求，展開熱情攻勢，很快就得到準婆婆的認可，後來兩人順利在一起4年，1981年1月結婚，「那時候我肚子裡已經有了小菲」。
張蘭女追男、橫刀奪愛的情史被翻出，大批網友議論紛紛，「她這算小三嗎？人家當時有女朋友...」、「那時候未婚懷孕，真是...厲害」，有人認為張蘭不算第三者，「男的上一段感情沒有處理好，也沒有拒絕汪的媽，汪的媽知道那男的愛著前女友也沒關係」、「藕斷絲連就是斷但沒斷乾淨，張蘭趁著沒和好拚出了一席之地，最後未婚先孕仗肚進門，她真是這一生都在拚博啊」、「沒結婚的都可以爭取」！
不過也有不少網友認定就是張蘭介入汪男感情，「插足別人感情的都是小三好嗎」、「哪裡有寫到分手？」、「彼時的張蘭，不是現在的張蘭」！（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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