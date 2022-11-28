訂單下滑、無薪假蔓延！央大學者：就業指標創近13年最低

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吳大任說明，這段期間，通膨、疫情以及各國央行升息循環持續影響，尤其央行連鎖升息，導致台灣9、10月出口疲軟，造成11月消費者信心指數續呈下跌。
中央大學調查的6項分項指標包括物價水準、購買耐久財、國內經濟景氣、 家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機，全數皆呈下跌。
吳大任表示，其中最值得注意的是「投資股市時機」，11月雖然僅小跌0.2點，但因上個月指數創下歷史新低，故本月續寫歷史低紀錄，儘管上2至3週台股漲幅不小，大約上漲1500點以上，但一般民眾對股票投資信心卻持續低迷。
而家庭經濟指數71.45，創下9年5個月最低，吳大任解釋，通膨與央行升息勢必會使家庭支出增加，加上上半年出口表現暢旺，但下半年外銷訂單明顯削弱，影響相關製造業陷入無薪假以及裁員危機，像是群創因業績走弱，外界傳言已有無薪假的規劃，這部分恐間接影響家庭所得，「支出增加，所得遇下降風險，家庭經濟表現續弱。」
此外，11月就業機會下降幅度看似不大，僅下降1.25點，但也創下12年10個月以來新低，如上述所提，通膨與升息導致製造業接單情形不理想，吳大任表示，即使企業還未開始裁員或放無薪假，但部份企業也已停止招聘新人，故就業機會指數與去年同期相比，下降幅度近5點。
除了6項分項指標外，中央大學於2020年4月開始也將與購買耐久財有關的「房地產指標」納入調查範圍， 本月與上月持平，指數維持100點以上，呈現樂觀態度。
不過，吳大任指出，每年到了第4季，房市需求較旺，去年同期指數達119點，信心強勁，今年11月卻僅102點，差距極大。
至於下個月是否有跌破100點，呈現悲觀的可能？他表示，去年蛋殼區、蛋白區漲多，這些地方的房價目前看來有可等會最先鬆動，不過現在買賣雙方認知不斷擴大，故交易量萎縮嚴重。
吳大任接續說道，現今的國際情勢大大影響家庭經濟，房地產需求勢必也會跟著家庭經濟而有所牽動，房地產的信心從去年高點至今，已下降一大段，如今確實已來到轉折點的邊緣，他判斷，家庭經濟面下跌情形會愈來愈嚴重，因此下個月到明年的房地產信心，仍會繼續下跌。
不過，吳大任提到，依照台灣房地產易漲難跌的特性，建議有買房需求的民眾，因房價正在向下修正，現在進場有點太快，或許到明年第二季，方式下修空間可能會加大，為適當買點時機。
針對未來的展望，吳大任指出，台灣對於出口依賴仍深，佔GDP比重高達7成，若國際經濟情況持續變差，台灣也難置身事外、獨善其身，「台灣經濟要好轉，就要看全球經濟何時好轉，最主要的影響還是聯準會的貨幣政策」，唯有聯準會的貨幣政策轉向，全球經濟才會開始復甦，台灣出口才可望好轉，進而帶動經濟回溫。