綠地變藍天！網分析「2名女戰神」鬥垮民進黨：王是MVP

泛藍席次過半　中市議會龍頭張清照、顏莉敏可望續任

▲前國民黨立委顏寬恒的妹妹顏莉敏，以將近3萬票的好成績，再次奪下台中市議員第一高票。圖為她舉辦兒童劇團活動與小朋友合影。（圖／翻攝顏莉敏臉書，2022.11.27）
▲前國民黨立委顏寬恒的妹妹顏莉敏，以將近3萬票的好成績，再次奪下台中市議員第一高票。圖為她舉辦兒童劇團活動與小朋友合影。（圖／翻攝顏莉敏臉書，2022.11.27）

記者顏幸如／台中報導

台中市第4屆市議員選舉，國民黨在總席次65席中拿下32席，民進黨從原本26席掉到24席，時力、民眾黨、無黨籍攻下9席。雖然藍綠均未過半，但國民黨加上無黨、民眾黨，泛藍陣營有40席實力，現任正副議長張清照與顏莉敏，可望再度搭擋競選並順利過關。

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此次台中市議員選舉，得票數最高依舊是國民黨提名的顏莉敏2萬9,586票，2、3名也是國民黨，分別是羅廷瑋2萬5,381票、吳瓊華2萬3,813票。民進黨最高票是楊典忠2萬1,320票，其次是周永鴻2萬1,094票。

▲台中市議會民進黨團總召江肇國表示，民進黨席次從未過半，但監督的火力從未弱過。（圖／江肇國提供，2022.11.27）
▲台中市議會民進黨團總召江肇國表示，民進黨席次從未過半，但監督的火力從未弱過。（圖／江肇國提供，2022.11.27）
民進黨團席次從26席掉到24席，現任議員少了4席，其中吳敏濟、張耀中、賴佳微連任失利；7連霸議員何敏誠交棒兒子何昆霖未成功。新人部份加2席，前台中市長張溫鷹女兒陳俞融挑戰成功、前市議員張芬郁捲土重來。

黨團總召江肇國表示，民進黨在市議會從未過半，但監督火力從未弱過，相信新的黨團仍會像過去一樣，以團結群體的方式展現監督市政的職責，無論在黨團記者會還是議事堂聯合質詢，都將維持戰力。

江肇國說，盧秀燕政見缺乏臺中未來4年的發展擘劃，過去諸多爭議更沒解釋清楚，包括捷運、社宅、賣地等；民進黨團未來問政將著重於釐清這些爭議，也會追蹤臺中未來的發展，絕不會因席次減少就削弱火力。

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