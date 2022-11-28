瘋狂清零傷經濟　南華早報：中國的就業數據令人懷疑

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恆生中國首席經濟學家王丹，今年稍早就曾在英國《金融時報》上寫道，中國的官方數據低估了勞動力市場的整體壓力，在嚴格的防疫政策下，城市服務業受到重創，大量農民工被迫返鄉。過去4年多以來，中國城鎮調查失業率一直徘徊在5.5%左右，只有2020年2月和4月分別達到6.2%和 6.1%，即使在新冠大流行給經濟帶來巨大壓力的情況下，也僅發生了非常輕微的變化，這引發了外界對其可靠性的討論。
報導引述中國官方規定，只要1個人在1週內從事超過1個小時的有償工作，就被視為就業，包括那些在假期或其他臨時停工期間領取工資的人。中國國家統計局前副主任李曉超還曾在2020年表示，疫情期間失業的人大多沒有積極找工作，或者因限制不能上班，但這並不意味著他們失業。
新增就業機會部分，中國著名人口學家、中國人民銀行顧問蔡昉聲稱，這些數字沒有同時記錄流失的職位數量，換言之，數據並不完整，所以沒有顯示出可靠的數量淨變化。以2019年為例，該年度中國流失164萬個就業崗位，所以當年淨增就業崗位為1022萬個，但官方數據卻顯示，2019 年新增職位有1186萬個，警告失業人數可能被「嚴重低估」。
最後，根據中國2010年的人口普查，當時有超過210萬人失業，近190萬人「就業但尚未開始工作」；可到了2020年的第7次人口普查，就沒有披露任何此類數據，也沒有提供詳細的細分就業統計，只給出了就業公民的總人口，到2020年底為6560萬，比2010年人口普查時的7150萬下降了8.3%。
中國國家統計局並沒有回覆《南華早報》有關的問詢，分析人士則，最新一次人口普查中，失業數據的缺失，將阻礙對中國失業狀況的長期分析。