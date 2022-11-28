不平靜的夜晚！中國反封控示威蔓延　武警半夜清場逮人

瘋狂清零傷經濟　南華早報：中國的就業數據令人懷疑

▲有外媒點出，中國作為經濟健康狀況衡量指標之一的就業數據，可靠性令人懷疑。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲有外媒點出，中國作為經濟健康狀況衡量指標之一的就業數據，可靠性令人懷疑。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

隨著中國持續實施清零與封控政策，青年失業率居高不下，農民工受到的影響尤為嚴重，穩定就業也成為北京今年的主要工作重點。不過有外媒就點出，中國作為經濟健康狀況衡量指標之一的就業數據，可靠性令人質疑，真實失業人數應該高於檯面數字。

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根據《南華早報》報導，獨立分析人士認為，中國的就業及失業數據，沒有完全覆蓋中國近3億農民工，他們是中國就業市場上最脆弱的群體。過去，中國公布的每季城鎮登記失業率，只涵蓋那些願意提交大量繁瑣文件來做正式失業記錄的人，直到2018年，中國中央政府出台了城鎮調查失業率，涵蓋進城工作者，以及住在農村的城鎮戶籍人口，狀況才稍微有點好轉，但依然不包括在城鎮失業或辭去工作後返鄉的農民工。

恆生中國首席經濟學家王丹，今年稍早就曾在英國《金融時報》上寫道，中國的官方數據低估了勞動力市場的整體壓力，在嚴格的防疫政策下，城市服務業受到重創，大量農民工被迫返鄉。過去4年多以來，中國城鎮調查失業率一直徘徊在5.5%左右，只有2020年2月和4月分別達到6.2%和 6.1%，即使在新冠大流行給經濟帶來巨大壓力的情況下，也僅發生了非常輕微的變化，這引發了外界對其可靠性的討論。

報導引述中國官方規定，只要1個人在1週內從事超過1個小時的有償工作，就被視為就業，包括那些在假期或其他臨時停工期間領取工資的人。中國國家統計局前副主任李曉超還曾在2020年表示，疫情期間失業的人大多沒有積極找工作，或者因限制不能上班，但這並不意味著他們失業。

新增就業機會部分，中國著名人口學家、中國人民銀行顧問蔡昉聲稱，這些數字沒有同時記錄流失的職位數量，換言之，數據並不完整，所以沒有顯示出可靠的數量淨變化。以2019年為例，該年度中國流失164萬個就業崗位，所以當年淨增就業崗位為1022萬個，但官方數據卻顯示，2019 年新增職位有1186萬個，警告失業人數可能被「嚴重低估」。

最後，根據中國2010年的人口普查，當時有超過210萬人失業，近190萬人「就業但尚未開始工作」；可到了2020年的第7次人口普查，就沒有披露任何此類數據，也沒有提供詳細的細分就業統計，只給出了就業公民的總人口，到2020年底為6560萬，比2010年人口普查時的7150萬下降了8.3%。

中國國家統計局並沒有回覆《南華早報》有關的問詢，分析人士則，最新一次人口普查中，失業數據的缺失，將阻礙對中國失業狀況的長期分析。

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