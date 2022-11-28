不滿上演鞏固領導會議　王婉諭、邱顯智堅辭時力決策委員

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李兆立表示，時力這次敗選需有人負責，決策委員應該全面辭職、全面改選，全面負起責任，以回應社會的期待。
立委邱顯智表示，時力這次選舉不如預期，所有決策委員都有責任，包括他，所以號招決策委員一起總職，趕快改選，以因應2024年時力生死存亡之戰，但是辭職當然不是離開，2024區域立委的選戰他不會缺席。
邱顯智表示，有兩件事他無法忍受，一是當媒體報導，本黨有人與民眾黨居中協調，達成新竹市長不提名讓高虹安參選的「默契」，他以新竹市黨部主委的身分出面駁斥，卻不見黨主席有任何反應。二是而立委高虹安所涉入的貪污詐領助理費案件，他為文痛批，以打貪揭弊為目標的黨中央，居然未置一詞。到了最後關頭，對於本黨指標性人物黃國昌站台民眾黨支持的市長候選人引發的政治效應，時力黨中央也沒有做出任何有效回應。
邱顯智表示，2018年選舉即便因民眾黨主席柯文哲是新竹人，黨內有「貼柯」的問題，他選擇還是不跟柯文哲合作，「時力是獨立的政黨，不是小綠、也不是小白。」他提出那麼多呼籲就是要團結向前走，以符合支持者的期待。
立委王婉諭表示，辭去決策委員不是離開，是痛定思痛再出發，全面改選再出發，她一定會留下來為黨務選舉、2024年選舉做準備，與黨共存亡。
王婉諭痛批，決策委員會應該是共識決，但實際上整個黨的運作卻走向主席制，中央黨部由主席跟秘書長帶領，做出決策再來到黨跟大家做報告，會議內容常受到限制，她在決策委員會發言常常被打斷、被制止，只要有決策委員意見不同很容易進入表決被碾壓，迅速進入表決。
王婉諭說，時力是獨立的政黨，「我們不是小綠、更不會是小白，我們就是正黃」，不會成為任何政黨的附庸，台灣還是有一群人願意支持捍衛台灣主體性，能真正願意跟小市民站在一起的政黨。她不會離開這個政黨，呼籲儘快展開與黨員、社會團體的對話溝通，檢討黨的路線，希望了解基層，以釐清對時力還有期待的支持者，他們的盼望與期許，能好好檢討未來要帶領支持者與黨員往那個方向去。