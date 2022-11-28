九合一大選民進黨為何慘敗？沈富雄直指「1元凶、2破口」
九合一大選結果出爐，執政的民進黨慘敗，全台僅拿下5縣市，基隆、桃園「綠地變藍天」。對此，前立委沈富雄點名綠營「1元凶、2破口」並直言：中間主流民意不可輕侮。
編輯中心/綜合報導
沈富雄今（28）日在臉書針對九合一大選結果分析，先是透露自己封關前預測台北市民調「蔣：陳：黃＝42：32：25」，最終投票結果則是「42.2：31.9：25.1」，讓他不禁直呼「我再裝謙虛也忍不住有點佩服自己。」
至於為何此次民進黨為何敗選？沈富雄則認為「綠營敗選的元凶是蔡英文，破口是林志堅和陳時中，但執政六年後所呈現的驕橫、傲慢、邪門和目中無人，則是Homo Sapiens這個物種千萬年遺傳下來的本性，所以要政黨輪替」。
沈富雄認為「政黨輪替在藍、綠，第三黨絕無空間，中間主流民意不可輕侮，他們主宰台灣的命運，但不以政黨的形式出現」，同時他也指出，偏綠營的政論節目的主持人「你們幫了民進黨倒忙」。
至於下次2024年的總統大選，沈富雄則認為，勝負關鍵是「兩岸政策」，他同時發現「國民黨有人對2024開始焦慮了」，並開始醞釀藍白合念頭。而沈富雄卻有不同見解「別忘了民眾黨這回的亮點在落選的黃珊珊，柯文哲已經有氣沒力，日薄西山了」。（編輯：潘毅）