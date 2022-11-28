蘇清泉質疑屏東縣選舉計票瑕疵　國民黨團籲：立即驗票

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾銘宗表示，蘇清泉今上午10點已前往屏東地方法院聲請驗票，國民黨團呼籲地方法院依法行政，盡速裁定，立即驗票，還給屏東縣所有公民一個事實真相。
國民黨團書記長李德維指出，外界質疑屏東縣選會到底藏了多少空白選票？屏東縣民極須屏東縣選委會對外說明；此外，屏東縣是全國開票最慢、效率最差縣市，新北市有180多萬張有效選票，開票時間僅2.5小時，屏東縣有44萬張有效票，開票時間卻長達5個小時。
李德維質疑，在投票前，中選會要求各縣市選委會模擬、演練投開票過程，先開縣市長選票，再開縣市議員、鄉村里長，只有44萬張有效的票屏東縣，選票開出居然要5個小時？
李德維說，中選會一度公布有效票將近38萬票，但當時3位屏東縣長候選人的得票數相加已超過43萬張，等於有效票跟總票數兜不攏，兩者相差5萬票，候選人當然可以提出合理的質疑。國民黨團要求中選會和屏東縣選委會，必須對於爭議性的計票過程和選票數字都不攏的狀況向國人說清楚，否則沒有真相，就沒有屏東縣長。
國民黨團副書記長洪孟楷指出，屏東縣長選舉迄今還未能看到具體的結果，國民黨團不是為了任何一個政黨或候選人，而是為了屏東縣民找回公平正義，要求公平、公正、公開的選舉過程，唯有沒有瑕疵的選舉開票過程，才是經由屏東縣民一票一票選出的新任屏東縣長。
洪孟楷強調，屏東縣在開票當天的速度，居然是全國數一數二慢，比新北市還要慢了將近一倍的時間，到底出了什麼狀況？開票當天有媒體報導，計票員抄錄失誤，將民進黨候選人周春米的得票數字，誤植、對調給國民黨縣長候選人蘇清泉，是只有單一投票所？眾多投票所？還是整體投票數字？中選會第一時間調查了沒？了解了沒？
最後，洪孟楷表示，選舉人數確定，是在投票前4個月，由中選會做滾動式修正，最後符合投票人數，由中選會對外公告，具有投票權的公民，都由各縣市選委會列名造冊，報給中選會，每個具有投票權的公民，都有詳列冊、頁、號，屏東縣選舉人數怎會一變再變？中選會必須對蘇清泉所提出的疑點做出說明，並且保全所有證據，包括選票、廢票、空白票、未領票、名冊等。