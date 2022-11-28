工會批長榮航違法　要求還勞工特休排定權

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長榮航空公司大量拒絕員工的特休申請，反映的是機場人力不足的問題。工會表示，隨著邊境解封，機場工作量大增，長榮航空公司卻沒有補足疫情期間流失的機場地勤人力，導致人手嚴重缺乏，部分單位甚至需要預先排定加班，才能應付日常的工作量。
隨著疫情趨緩，工會指出，航空業回溫是可以事先預知的狀況，長榮航空公司卻對人力不足的問題視而不見，以限制員工休假的方式來應付，視員工權益於無物，工會表達嚴正抗議，並呼籲長榮航空公司盡速補足機場短少人力。
工會強調，長榮航空不只一再違反勞基法38條第2項，還變本加厲對請特休的空服員進行不利待遇，用各種不合理的條件限制空服員依法行使特休排定權，長榮航空訂定「班表穩定方案」，只要空服員在班表發布後申請特休或在公司指定的旺日申請特休，長榮航空就會視同空服員是申請事、病假，視同出勤表現不佳，禁止空服員調班和選班、選假等出勤獎勵，等於是懲罰請特休的空服員。
工會呼籲，特休排定權是法律賦予勞工的權益，讓勞工可以善用特別休假調適自己的身心，長榮航空竟將請特休當成有罪，反過來懲罰空服員，長榮航空的「班表穩定方案」，不僅不符合最高行政法院109年上字第111號判決「不得附加其他行使排定權之條件限制」，更嚴重違反「特別休假由勞工排定」的立法精神，桃園市空服員職業工會已向桃園地院聲請不作為之訴，長榮航空應盡速撤銷懲罰請特休空服員的相關規定，還給空服員依法請特休的權利。