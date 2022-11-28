香港影后慘埋垃圾堆、泡糞水 「情緒崩潰」走不出角色
香港犯罪動作電影《智齒》由香港知名導演鄭保瑞執導，香港金像獎影帝林家棟、李淳及新科影后劉雅瑟共同演出，全片以黑白手法呈現，充滿暴力美學的視覺衝擊。其中大陸女星劉雅瑟的表現亮眼，在電影中演出在街頭偷車吸毒的女混混，但內心的罪惡感，而引發了一連串衝擊的悲劇，角色沈重複雜更要飽受皮肉之苦，劉雅瑟咬牙拍攝，甚至跑到大腿拉傷都不敢講，情緒也陷入崩潰，直到殺青半年才慢慢恢復。
記者黃雅琪/綜合報導
劉雅瑟在《智齒》中扮演社會邊緣人，以偷車為生，但開車意外撞死了林家棟的妻兒，剛出獄就遇見了痛恨她入骨的林家棟，命運輪迴在仇恨裡，讓電影的一直在壓抑悲傷的氣氛中。她為了拍攝吃盡苦頭，常在垃圾堆甚至充滿老鼠蟑螂的場景中演出，她回憶為了應付極多的動作場面，在開拍前她早早開始體能訓練：「我不太喜歡上健身課，但為了效果，還是持續去上，我知道這是個很難得的角色，一定要好好表現。」
雖然做了很多準備，但在一場她為了躲避林家棟飛車追撞而狂奔的戲，連續跑了幾個通宵考驗意志力：「這場戲在劇本中只有一句話，但我在第一個晚上就跑到屁股抽筋，大腿也拉到了，但我不敢說，默默第二天晚上再去跑，就怕我自己表現達不到要求，會被換掉。」劉雅瑟也很感謝林家棟在拍攝第一場戲時，林家棟就毫不留情直接拉著她的頭髮往後扯，這一拉也讓她一秒入戲：「他帶給我完全真實的情緒，讓我完全進入角色的世界。」
而最後一場重頭戲中，劉雅瑟必需只能穿小背心和熱褲在泡在水中拍攝，一泡就泡了兩個星期，但水中混雜各種廚餘廢水及汽車廢油，還有一天水溝管線爆裂噴出很多排洩物，工作人員想幫她在皮膚上包一點保鮮膜保護，被劉雅瑟拒絕：「保鮮膜磨擦的聲音會影響收音效果。」敬業精神讓導演鄭保瑞也對她另眼相看，但她表示身體的苦不是最累的：「我的角色的痛苦是來自內心罪惡感的折磨，她的人生就像獨木橋，後面都斷裂了她只能往前，唯一的路就是活下去。」由於角色活得太過痛苦，讓深陷角色的劉雅瑟也進入崩潰狀況，直到殺青半年後，才走出角色的情緒，回歸正常生活。