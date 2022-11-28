台股跌221點　富邦投顧董座蕭乾祥：漲高回檔無關選舉　

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至於明年股市展望，在美股表現部分，蕭乾祥表示，美國經濟成長在2021年報復性反彈後，今年經濟成長力道逐漸放緩，加上聯準會面對通膨壓力大增，採取連續快速升息的貨幣緊縮政策，通膨加上高利率逐漸削弱民間消費意願的影響下，預估美國明年經濟成長率將會持續降溫。美國經濟成長力道減弱，也直接影響到美股企業獲利表現。目前市場普遍預測標普500企業2023年的獲利成長率將降到5%以下，但今年獲利成長衰退的科技、金融及非必須消費品類股則可望重回獲利成長軌道。
他進一步分析，在過去2年美國聯準會（Fed）無上限QE的資金挹注下，標普500指數的本益比一度來到30倍以上，但經歷這波市場修正，本益比一度滑落至16倍，接近近年的低檔區。目前標普500指數的本益比約為19倍，預估2023年指數本益比為16-22倍，以此推算，標普500指數2023年區間約在3300點至4500點區間。
選股投資方向，美國這兩年接連提出重大基礎建設及鼓勵製造業回美國的相關政策法案，對於半導體、新能源、工業製造、電網、網路設備等產業，都將受惠結構性的增長商機，因此，他建議可針對美國半導體、工業、雲端網路、生技醫藥類股的龍頭指標股作為布局方向，另外剛性需求的大型零售業龍頭股，也是輪動布局的選項。
有關台股部分，蕭乾祥說，台灣過去2年受惠於疫情造就的供應鏈失衡紅利，電子零組件（含半導體）出口大幅增加，科技業返台投資金額也帶動經濟快速增長。然而自今年起出口成長力道逐漸衰減，加上固定資產投資基期墊高，僅能倚賴疫情解封的民間消費回溫來支撐景氣，預期2023年台灣經濟長動能有限。近兩年台灣上市企業獲利都突破4兆元，相較於疫情前的2兆元水準，明顯高出一截。
展望2023年台灣上市企業獲利，在全球科技產品市場終端買氣降溫，廠商庫存調整壓力增加的影響下，將會壓抑台灣上市企業的獲利成長動能，預期2023年台股上市企業獲利將會出現衰退壓力。然而，台灣科技產業最強的競爭優勢仍在半導體製造產業，他預估2023年台灣半導體製造業產值雖然增速放緩，但仍可望續創新高。尤其是台灣在半導體先進製程中居於領導地位。
因此，受惠於半導體在科技產業乃至於全球製造業的重要性日益增加，台灣的半導體產業仍是長期投資布局不可或缺的重要核心。蕭乾祥表示，過去幾年的台股加權指數本淨比區大約落在1.5-2.4的區間，然而面對全球貨幣政策緊縮、經濟景氣降溫，全球股市評價調整、台股企業獲利向下修正等多重因素，預測2023年台股加權指數本淨比將會落在1.5-2倍區間，換算指數則是落在12000點至16000點，上半年台股還可能會回測，要至第3季才會穩定下來，預估台股高點會落在下半年，他也看好半導體、電力儲能、電動車相關及績優傳產藍籌股4大族群，投資人可以針對這4大族群的績優個股輪動低接布局來回操作。