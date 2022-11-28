曾打3劑疫苗！30多歲男腹痛、冒冷汗　住院2天後逝世

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另外，今天共新增71例中重症，其中有2例MIS-C、1例肺炎，一名3歲男童過去未接種疫苗，11月5日出現發燒、右頸種痛、腹痛症狀，11月11日到急診，檢查發現冠狀動脈擴大、新冠病毒N抗體陽性，因此診斷MIS-C，同時給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，於11月21日康復出院。
第二起MIS-C個案為3歲女童，本身有心血管疾病史，接種過1劑疫苗，10月12日確診，11月20日陸續出現發燒、腹痛，隔天到急診住院，期間又發生全身皮疹、結膜炎、血壓偏低等情形，懷疑為MIS-C，於11月23日轉住加護病房，雖目前仍在治療中，但經給予免疫球蛋白、類固醇等藥物後，症狀已明顯改善。
肺炎案例則為7歲男童，有先天心臟、肌肉疾病，打過2劑疫苗，11月11日因發燒、血氧濃度下降到急診就醫，之後又因肺炎、呼吸窘迫於隔天收治加護病房，使用瑞德西韋、高流量氧氣鼻管治療後，已於11月25日轉至普通病房。（編輯：陳苾暐）
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