桃園公車門「夾女學生」拖行！手腳撕裂傷 家長怒提告
本（11）月25日上午6點多，桃園中壢區一名李姓女學生要去上學，在中壢區中山東路三段的公車站牌前搭乘桃園客運公車，沒想到人還沒上車，公車車門就突然關閉，把李女的包包和雨傘夾住，隨後遭公車拖行10公尺後跌倒受傷。事後，學生家長看不下去，在網路社群爆料，引發網友大力抨擊。
編輯中心/綜合報導
據了解，李女在11月25日準備上學時，在中山東路三段的公車站牌等車，但是李女上車前，公車車門就突然關閉，還把她的包包、雨傘夾住，李女嚇得趕緊拍打車門，無奈司機並未發覺，直到被公車拖行10幾公尺後，司機經其他乘客提醒得知車門夾到乘客物品時，才緊急停車、開車門，但也讓李女被甩開跌倒摔傷，造成左側前臂挫傷、手腳撕裂傷。
李女家長聽聞女兒遭遇後，調閱民間監視器畫面，並打電話向桃園客運投訴，也在昨天向警方提出傷害告訴，同時將女兒被桃客公車夾住拖行受傷畫面PO網，畫面引發網友熱議，「這個司機不適任」、「司機都不用看照後鏡嗎」等語。
對此，桃園客運公司表示，深深歉意，強調未來將會加強司機有關乘客上下車SOP的教育訓練，注意確認車內外狀況，也會盡快與李姓女學生家屬協調相關理賠事宜。（編輯：孫唯容）