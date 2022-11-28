白紙革命爆發！胡錫進：民眾有表達權利 但小心別被利用
中國新疆烏魯木齊市24日發生的1場大火，引發過度防疫的示威聲浪，北京當局堅持的清零政策已然引起民怨。對此，中國官媒《環球時報》前主編胡錫進28日凌晨在微博發文，聲稱民眾有表達意見的權利，但要小心別被「另外的力量」利用。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
胡錫進在貼文中指出，民眾有表達意見的權利，而且民眾很可能是抱著善良的願望，初衷是想要表達正當訴求，但很多事情當大家參與啟動後，走向就很難由普通參加者繼續掌控，反而容易「被另外的力量利用甚至劫持」，最終可能變成摧毀所有人生活的洪水。
胡錫進在文中懇請中國民眾保持清醒，因為他相信中國防疫的初衷是善意的，而且一度取得很大成果，只是今年面臨了更嚴峻的挑戰，隨著防疫成本越來越高，感染者清零越來越難，大家期待的調整正在發生和到來，希望人民在參與一些活動的當下，也要讓留個心眼，知道這些事可能存在很大風險，會被導流到原本意想不到的方向上，最後反而留下更糟糕的局面。
最後，胡錫進也提請中國政府，在重大問題上應堅決走群眾路線，事情越是棘手難辦，越要傾聽民眾呼聲，越要用實際行動保持社會的信心和團結，黨和政府與人民群眾的利益是高度一致的，必須讓這種一致不斷得到體現，也要防止逆著群眾的呼聲，相信只要中國上下真正擰成一股繩，就絕不會有邁過不去的坎。