準備跨年！專家點名「5星座」被財神眷顧　財運直接起飛

雙12購物節開戰！momo每天12時段搶mo幣　點燈分200萬元

▲momo購物網12／1起壓軸打造《12.12年終盛典》，首波暖身慶強打「九大品類日」。(圖／官方提供)
▲momo購物網12／1起壓軸打造《12.12年終盛典》，首波暖身慶強打「九大品類日」。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

從週年慶開起，年底前大型的購物季一波接一波，雙11、黑五後，緊接著就是雙12接棒！momo率先開戰，12/1起打造《12.12年終盛典》，暖身慶祭出「九大品類日」，從家電、圖書、日用品、婦幼商品都有折扣，並且主大「集氣點燈瓜分200萬」、「五星級飯店住宿券」兩大活動，同時還有全站商品3折起、整點搶最高999元momo幣、簽到分享賺百元momo幣等。業者推估，雙12檔期人流會年增3成。

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momo雙12年終加足馬力推出「集氣點燈瓜分200萬」，12/1起至12/12為衝高獎金的集氣關鍵期，集氣時間內消費者單日累積消費達1,212元就可點亮一盞燈(每人限點一盞)，凡點燈數達指定三大門檻，總獎金最高將上看200萬元，而參與點燈的消費者，即可依12/12單日累積消費金額佔比瓜分獎金。

此外，暖身慶期間「整點搶momo幣」活動也不缺席，每天12時段限時開搶最高999元momo幣、21世紀烤全雞分享餐折價券等好禮。還有「天天簽到賺momo幣」活動，12/1至12/12每日簽到並分享好友最高可領100元momo幣。

momo在雙12暖身慶推出「九大品類日」

12/1由「家電下殺日」dyson Supersonic HD08普魯士藍精裝盒版吹風機(活動價14,600元)

12/2「爆殺3C日」限時5折起，加碼藍牙耳機、無線藍牙喇叭滿額登記送；

12/3「流行時尚日」全場下單登記送10% momo幣

12/4「休閒圖書日」OSIM寶可夢暖摩枕(活動價3,680元)、台北圓山大飯店2大2小豪華客房住宿券(活動價3,711元)

12/5「家居餐廚日」接棒祭出滿額登記送1,212元momo幣

12/6「美食吃貨日」滿額雙重抽LOWRYS FARM便當盒

12/7「美妝女神日」雅詩蘭黛小棕瓶鐵粉組(活動價4,200元)，全場滿額再抽Apple筆電；

12/8「健康樂活日」白蘭氏雙認證雞精72瓶組(贈葉黃素精華飲6瓶，活動價3,598元加碼送80元momo幣)

12/9「日用婦幼日」Usborne聖誕倒數月曆(活動價990元)

▲momo於12/9推出「日用婦幼日」應景的Usborne聖誕倒數月曆開賣。(圖／官方提供)
▲momo於12/9推出「日用婦幼日」應景的Usborne聖誕倒數月曆開賣。(圖／官方提供)

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