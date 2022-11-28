雙12購物節開戰！momo每天12時段搶mo幣　點燈分200萬元

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此外，暖身慶期間「整點搶momo幣」活動也不缺席，每天12時段限時開搶最高999元momo幣、21世紀烤全雞分享餐折價券等好禮。還有「天天簽到賺momo幣」活動，12/1至12/12每日簽到並分享好友最高可領100元momo幣。
momo在雙12暖身慶推出「九大品類日」
12/1由「家電下殺日」dyson Supersonic HD08普魯士藍精裝盒版吹風機(活動價14,600元)
12/2「爆殺3C日」限時5折起，加碼藍牙耳機、無線藍牙喇叭滿額登記送；
12/3「流行時尚日」全場下單登記送10% momo幣
12/4「休閒圖書日」OSIM寶可夢暖摩枕(活動價3,680元)、台北圓山大飯店2大2小豪華客房住宿券(活動價3,711元)
12/5「家居餐廚日」接棒祭出滿額登記送1,212元momo幣
12/6「美食吃貨日」滿額雙重抽LOWRYS FARM便當盒
12/7「美妝女神日」雅詩蘭黛小棕瓶鐵粉組(活動價4,200元)，全場滿額再抽Apple筆電；
12/8「健康樂活日」白蘭氏雙認證雞精72瓶組(贈葉黃素精華飲6瓶，活動價3,598元加碼送80元momo幣)
12/9「日用婦幼日」Usborne聖誕倒數月曆(活動價990元)