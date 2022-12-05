「3病1菌」襲捲全台　醫：喘又咳應盡速就醫

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東元醫院社區部主任黃彗倫說，「新冠肺炎確診，待急性期過後，身體已康復，就可與主治醫師討論施打流感、肺炎鏈球菌疫苗的時機。今年秋冬已可預見會是一個群魔亂舞、多病菌齊發的狀況。在門診快篩已經可以看到呼吸道融合病毒、流感比去年同時段案例多很多。根據疾管署的監測資料，呼吸道融合病毒、流感、肺炎鏈球菌是今冬除了新冠肺炎外的三大病菌。同時，流感、呼吸道融合病毒，都有可能會進攻到下呼吸道，也有機會併發細菌-肺炎鏈球菌的感染。」
值得注意的是往年呼吸道融合病毒，主要是影響嬰幼兒，雖會感染大人，但症狀很輕微。但今年許多咳得厲害的大人，也被快篩出是呼吸道融合病毒感染。
黃彗倫說，「大人的氣管比較粗，往年感染呼吸道融合病毒，很少會劇咳，但今年狂咳一、二周的成年病友不少見。而不管是呼吸道融合病毒、流感，還是新冠肺炎病毒，都有可能讓呼吸道黏膜的上皮細胞受損。肺炎鏈球菌平常就潛伏於人體鼻腔中，趁著人體免疫低下或呼吸系統受損就會趁虛而入。當鼻腔內有肺炎鏈球菌帶菌，就有很高的機會發生伺機性的感染，而引發肺炎或重症、死亡的問題。」
病毒併發伺機性感染 「喘又咳」當心是嚴重肺炎
今年感染新冠肺炎確診國人，已破八百多萬人次，相當於三成的國人曾經確診，進入秋冬流感高峰期，曾經確診康復後，或尚未感染肺炎的人，都需要接種流感、肺炎鏈球菌疫苗？
黃彗倫表示，答案是肯定的。之前新冠肺炎在中國大陸剛傳出疫情時，曾收治一名50多歲微胖的男性台商。他返台後出現發燒、全身痠痛的症狀，篩檢後並非感染新冠肺炎，而是A型流感。雖然已經開立抗病毒藥物，建議要好好休息五到七天，可一個星期後，卻因又咳又喘、呼吸急促，高燒到近四十度進急診，被診斷出併發肺炎鏈球菌肺炎，足足住院二個多星期，才有驚無險康復出院。
因此，黃彗倫提醒，「不論是對抗病毒或細菌，能接種疫苗便是最好的保護措施！若是肥胖、吸菸或是年長、有慢性病，像是糖尿病及肺部疾病等脆弱族群或是經常接觸人群的醫療人員，經常在市場、廟會、百貨等人潮眾多場所出入的族群，包括新冠肺炎疫苗在內，建議可與醫師討論是否要接種流感、肺炎鏈球菌疫苗來加強保護力，減少併發嚴重肺炎的機會。如果感染了新冠肺炎、呼吸道融合病毒、流感，也要遵從醫囑，好好休養，千萬別自恃年輕力壯，就輕忽感染的風險。」
黃彗倫提醒18到64歲成人慢性病患者，若是第一次接種肺炎鏈球菌疫苗，可依照疾管署建議先打可啟動T細胞免疫記憶的13價肺炎鏈球菌結合型疫苗，隔8周以上再加打23價多醣體肺炎鏈球菌疫苗來獲得較完整的保護力。而65歲以上年長族群，若未曾皆種肺炎鏈球菌疫苗，也建議先接種13價結合性疫苗後，間隔1年再接種23價多醣體疫苗，來完整保護。
黃彗倫最後也不忘強調持續運動，強化心肺功能、維持身材的重要性。而在群魔亂舞、多病菌齊發的疫情期間，全球也逐漸走向疫苗伴一生的時代。在與諸多病菌對抗的年代，得不斷訓練自我的免疫力，規律的回診好好控制慢性病，才不會被疫情拖垮自身健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。