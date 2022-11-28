桃園大業郵局喬遷　郭裕信：期望帶動地方發展

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大業郵局今日喬遷，也請來中華郵政董事長吳宏謀、桃園郵局蔡季芬局長來到現場與snoopy 彩繪郵車合影留念，這是中華郵政首次與國際知名卡通明星snoopy 合作，推出許多熱銷的聯名系列集郵商品，今天在1樓現場也有展示攤位，歡迎有興趣的嘉賓前往選購。桃園郵局表示，snoopy 彩繪郵車目前全臺只有3輛，其中1輛就來到桃園大業郵局，難得機會！
桃園市政府經發局局長郭裕信表示，市府近年積極營造友善產業環境，從增加產業動能、多元獎勵投資、永續工業環境、支持智慧創新等方向，推動桃園城市經濟力。看見中華郵政股份有限公司迅速喬遷也帶動地方發展。
郭裕信指出，桃園市政府有感新冠肺炎一波三級警戒受傷慘重產業，經發局協助串接中央紓困資源，成功將觀光工廠納入紓困補助對象，另外推出「好市券」三部曲，從夜市券、好市券到好市乘雙券，有計畫協助夜市、傳統市場刺激擴大消費，以好還要更好自我要求標準，不斷提出創新做法，從紓困到振興一條龍作法，以好領、好用、好刺激，讓企業與民眾更有感，攜手擴大消費，創造事半功倍之效。未來也希望中華郵政持續攜手與市府合作。
桃園郵局表示， 11月28日至12月9日活動期間，凡至桃園大業郵局辦理投保郵政壽險、存簿開戶、窗口交寄i郵箱及儲匯、郵務相關業務，即贈送造型可愛實用兼備的多項好禮，數量有限，送完為止。今天投保郵政壽險特別贈送桃園郵局限量發行之「便利箱花器」，歡迎大家把握難得機會。