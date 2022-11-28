吳宗憲曝汪小菲來台時間 稱「大S離婚」比綜藝節目好看
汪小菲21日遭爆被前妻大S（徐熙媛）追討500萬生活費、未履行離婚協議，事後開始一連串的攻擊，甚至引發燒床墊事件，而吳宗憲今（28）日與吳姍儒出席《小明星大跟班》開棚記者會時，避談與汪小菲的私下對話，不過他透露對方有望在選後來台。
記者侯家瑜/台北報導
吳宗憲私下有和汪小菲通過話，「早在他們婚姻以前，我們就是朋友，後來離婚，我個人比較沒有選擇性，朋友就是朋友。」也透露汪小菲下令要燒床墊當天，人剛好就在S Hotel，「我當天就在那邊開會到6點多，我沒有目睹床墊本人，但這一點也不荒謬。」汪小菲事件鬧得沸沸揚揚，吳宗憲希望此事可以趕快過去，而對於汪小菲與大S的互動，他笑說：「這樣也好啦！讓我們台灣的天空也多了一點色彩，大家每天看政論節目也很累。」更虧此事件比綜藝節目還好看。
被問到與汪小菲通話40分鐘的內容，吳宗憲選擇避談，「難免會訴苦，但不為外人道，我不想把我的名字和他們加在一起，以朋友角度，我和大小S也是朋友，只能盡可能呼籲他們，能祝福就不要給詛咒，我們都不是當事人。」至於是否知道汪小菲來台時間，吳宗憲大膽脫口會在「選後」，但又接著說：「選後還有一兩年的時間，我哪知道何時，但是很歡迎呀，他還有事業在台灣，不會排斥見面，上節目也可以。」