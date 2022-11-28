選黨魁、入閣？林佳龍：歸零檢討反省未討論後續

民進黨新北市長候選人林佳龍敗選後今（28）日首度現身謝票，對於是否入閣，強調目前沒有相關的討論，就是先歸零檢討反省，回到民間後可以聽到更多聲音，至於未來的政局變化，沒有去討論後續的任何規劃。至於是否承擔黨主席，林佳龍未正面回應，認為黨主席改選很重要，要如何透過人事調整，來贏得人民的信任才是重點，「不是要求社會去聽民進黨在說什麼，而是民進黨要聽人民在想什麼。」
記者陳威叡／台北報導
外界關注是否入閣，林佳龍表示，目前沒有相關的討論，現在就是先歸零，檢討反省之後，相信回到民間可以聽到更多的聲音，至於未來政局的變化還沒有去討論，或有任何的規劃。
媒體追問是否將來領導民進黨，林佳龍未正面回應，表示這次選舉結果，對於黨的發展是很大的警訊，也因此會有黨主席的改選，在總統蔡英文辭去黨主席之後，改選是一個非常重要的事情，如何透過黨的人事的調整，來重新贏得人民的信任，這個是非常重要的。
林佳龍說，這期間也涉及到民進黨路線，包括政策、作風，其實都要加以來檢討，那人選很重要，產生人選過程也要符合社會期待，民進黨要透過敗選重新站起來，就是要一個更開放、更民主的政黨。
林佳龍說，民進黨是一個民主進步的政黨，遇到選舉的挫折，應該秉持著民主問題，用更民主的方法來解決，「不是要求社會去聽民進黨在說什麼，而是民進黨要聽見社會人民在想什麼。」