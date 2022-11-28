廢棄公寓拍鬼片！「好兄弟」探班女星嚇破膽

恐怖電影《鬼搖靈2：陰語陣陣》（Satan’s Slaves: Communion），由《鬼搖靈》原班人馬再度駭人打造，劇情描述數年前，一起駭人事件讓里妮（塔菈芭絲洛飾）失去了媽媽和最小的弟弟。如今，里妮和爸爸、弟弟、妹妹搬到公寓居住，努力重建生活。他們原本以為，住在房客眾多的公寓比較安全，但在邪惡力量再度找上門時，這一家人才意識到，素未謀面的鄰居反而可能帶來更多危險。
記者黃雅琪/綜合報導
《鬼搖靈》首集圍繞著主角一家居住的獨棟洋房展開，第二集則讓主角一家人搬到公寓裡居住，不僅故事場景擴大數倍，就連恐怖指數也跟著倍增。拍攝期長達4個月，劇組找來了一棟真正荒廢十數年的公寓取景，導演喬可安華表示：「不敢保證拍片過程中沒有真的『撞鬼』，但有不少工作人員感應到留在老公寓裡不肯離去的『好兄弟』，這些事情剛好可以幫助劇組和演員捕捉到應有的氣氛。」
導演喬可安華補充道：「所以，這部續集就像一台帶有喜劇元素的雲霄飛車，不僅娛樂性十足，有著滿滿的恐怖元素。觀眾會在觀影過程中驚聲尖叫，但同時也會被某些橋段逗得笑出來。」喬可安華強調，他不希望《鬼搖靈2：陰語陣陣》只有廉價的突發驚嚇，而是要有令人印象深刻的故事，因此他選擇大家都能有共感的「家庭」作為主題，這才是現今人們最需要珍惜的事物。
印尼女星塔菈芭絲洛（Tara Basro）曾以《心靈拷貝》拿下印尼奧斯卡影后，她飾演《鬼搖靈》家族裡的大姐「里妮」，二度攜手家人對抗惡靈。塔菈芭絲洛在受訪時透露，為了捕捉到最佳的反應，導演會故意不跟演員講每場戲的細節：「特別有鬼出現的橋段，導演不會把細節寫在劇本上，你能想像這樣拍戲有多恐怖嗎？你永遠不知道會出現什麼，因此跟喬可安華導演拍戲很有趣，片中我的演出很多都是真實被嚇的反應。」。