謝國樑電動機車政見由工業局埋單？經部：地方須自編預算
針對基隆市長當選人謝國樑辦公室指出，其「青年電動機車計畫」補助來源是經濟部工業局一事，經濟部工業局今（28）日稍早說明，表示補助民眾購買電動機車為全國一致性、每輛7000元，不分縣市別，並沒有單獨針對單一縣市的補助，「若地方政府要自行加碼，需自編預算。」
記者鄭妤安／台北報導
九合一選舉落幕，謝國樑選前提出「青年電動機車」政見，預計4年打造5萬台電動機車，首批適用民國78年至92年出生基隆市民，資格需連續5年達成4小時公益回饋。
各界相當關注當選後是否會兌現政見，對此，謝國樑辦公室回應，「青年電動機車計劃一定會實現」，並指出中央補助來源是經濟部工業局、行政院環保署。
此話一出，立即遭到經濟部打臉，經濟部稍早回應指出，目前經濟部補助民眾購買電動機車為全國一致性，每輛7000元，不分縣市別，並沒有單獨針對單一縣市的補助。
相關預算若單一地方政府需自行加碼部分，「都是地方政府自行編列預算支應，與經濟部全國一致性補助經費無關。」
另外，經濟部解釋，除了民眾購買電動機車補助外，在補助私人公司行號購買電動機車作為業務使用上，也是每輛7000元，同樣是全國補助金額一致。
至於在共享租賃，如威摩wemo、和雲租車、Goshare的用途上，補助金額則是減半，每輛3500元。