工會批排定特休違法　長榮駁斥：顛倒是非

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長榮航空表示，對於依公司規範在排班前提出特休申請者，給予優先選擇想飛之航班、與其他空服員彈性調班、或是申請指定日期休假等獎勵措施，針對春節、連續假期等運輸尖峰旺日支援公司的空服員，公司為感謝他們犧牲假日出勤，服務旅客順利出行，另有貢獻度之點數給予，此為行之有年之獎勵制度。然而桃空職工卻要求臨時請假之空服員也要享有同等獎勵，並反指公司懲罰申請特休空服員，此種顛倒是非之行徑已經干涉公司管理權，並影響多數空服員權益。
在機場地勤員工特休排定方面，每個月班表公布前均會讓員工依照個人提出休假需求，若員工選定之特休日期超過人力需求，過往為求公平起見會先採抽籤方式排入班表，並於班表上註明對於無法如當事人意願排定可提出異議，公司會進一步做相關調整及安排。
長榮航空指出，日前發生有極少數員工於收到公司班表後，並未表達有任何問題，在依公司班表出勤後，事後逕自主張公司未尊重其特休權，令人感到遺憾，既有上述情事之發生，公司本於重視員工權益及內部意見反應之原則，亦將調整相關作業，對於未排入特休者，將會與當事者再次進行確認，以避免出勤後再向公司反映未尊重其特休權之爭議。
過去兩年多面臨疫情的影響甚鉅，空服員及機場第一線員工人力需求大減，長榮航空說明，為照顧員工採用鼓勵員工休假、提供專案事假、留職停薪，而非進行人員縮減等方式度過難關，即使近幾個月客運業務逐漸復甦，但客運航班數僅恢復至疫情前的6成，仍待時間回復至正常之營運狀態。公司懇請員工能尊重公司善盡運輸責任之配套安排，公司亦持續與員工溝通，共同提供給消費者最好的服務。