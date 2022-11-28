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工會批排定特休違法　長榮駁斥：顛倒是非

▲長榮航空指出，日前發生有極少數員工於收到公司班表後，並未表達有任何問題，在依公司班表出勤後，事後逕自主張公司未尊重其特休權，令人感到遺憾。（圖／長榮提供）
▲長榮航空指出，日前發生有極少數員工於收到公司班表後，並未表達有任何問題，在依公司班表出勤後，事後逕自主張公司未尊重其特休權，令人感到遺憾。（圖／長榮提供）

記者黃仁杰／台北報導

長榮航空公司企業工會今（28）日赴長榮航空公司陳抗，要求長榮還給勞工特休排定權。不過長榮航空稍早也發出聲明回擊，員工在排班前提出申請特休，公司會優先給予請假排班，針對春節、連假出勤者亦有給予貢獻度點數，但桃空職工卻要求臨時請假空服員也要享有同等獎勵，指公司懲罰申請特休空服員，此舉為顛倒是非。

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關於員工排定特休事宜，長榮航空表示，一直以來皆依照勞基法規定，尊重員工的意願，若請假時段與人數過於集中，以致影響公司正常營運時，公司也會依照法規與員工進行協商，盡力滿足員工請假的需求。對於長榮航空企業工會、桃園市空服員職業工會提出之建議，公司會在符合法規、及航班可正常運行故不影響旅客權益的前提下，滿足員工請假需求。但針對工會以不實之情事抹黑公司的部分，長榮航空必須嚴正駁斥。

長榮航空表示，對於依公司規範在排班前提出特休申請者，給予優先選擇想飛之航班、與其他空服員彈性調班、或是申請指定日期休假等獎勵措施，針對春節、連續假期等運輸尖峰旺日支援公司的空服員，公司為感謝他們犧牲假日出勤，服務旅客順利出行，另有貢獻度之點數給予，此為行之有年之獎勵制度。然而桃空職工卻要求臨時請假之空服員也要享有同等獎勵，並反指公司懲罰申請特休空服員，此種顛倒是非之行徑已經干涉公司管理權，並影響多數空服員權益。

在機場地勤員工特休排定方面，每個月班表公布前均會讓員工依照個人提出休假需求，若員工選定之特休日期超過人力需求，過往為求公平起見會先採抽籤方式排入班表，並於班表上註明對於無法如當事人意願排定可提出異議，公司會進一步做相關調整及安排。

長榮航空指出，日前發生有極少數員工於收到公司班表後，並未表達有任何問題，在依公司班表出勤後，事後逕自主張公司未尊重其特休權，令人感到遺憾，既有上述情事之發生，公司本於重視員工權益及內部意見反應之原則，亦將調整相關作業，對於未排入特休者，將會與當事者再次進行確認，以避免出勤後再向公司反映未尊重其特休權之爭議。

過去兩年多面臨疫情的影響甚鉅，空服員及機場第一線員工人力需求大減，長榮航空說明，為照顧員工採用鼓勵員工休假、提供專案事假、留職停薪，而非進行人員縮減等方式度過難關，即使近幾個月客運業務逐漸復甦，但客運航班數僅恢復至疫情前的6成，仍待時間回復至正常之營運狀態。公司懇請員工能尊重公司善盡運輸責任之配套安排，公司亦持續與員工溝通，共同提供給消費者最好的服務。

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