小米13新機12/1登場！ 網友看完覺得眼熟：有點類iPhone
小米今(28)日正式宣佈將於12/1發表Xiaomi 13系列與 MIUI 新品，除了有年度旗艦系列手機Xiaomi 13 與 Xiaomi 13 Pro之外，同時還有穿戴裝置Xiaomi Buds 4耳機、Xiaomi Watch S2 智慧錶，以及其他生活家電。手機部分外傳一為平面，另一款為曲面螢幕，且採用直角邊框設計，吸引網友熱議：「怎麼看起來有點類iPhone！」、「這下好了，又難貼膜又割手兩個都有了」、「1吋感光元件和S8Gen2就值得買。」
記者周淑萍/綜合報導
小米預計將在12/1晚間7點在中國舉行 Xiaomi 13 系列與 MIUI 14 新品發表會。Xiaomi 13系列據傳會有徠卡影像加持，主鏡頭傳聞會使用 SONY IMX8 系列感光元件，且同樣支援 OIS 光學防手震。機身可能會採取類似iPhone 14的直角邊框，處理處會搭載最新高通 Snapdragon 8 Gen 2晶片。螢幕的部分，Xiaomi 13 將採用超窄邊框的 OLED 平面螢幕，Xiaomi 13 Pro 則為曲面中間打孔設計。
在小米官方微博已經率先透露新機樣貌，包含確定使用OLED螢幕，視覺4邊等邊，1.61mm超窄邊。採用科技納米皮，號稱為前所未有的創新材質，帶來皮質手感和更好的抗磨損、抗變色和抗髒污，且將配置IP68。
另外，還有全新 Xiaomi Buds 4 半入耳式旗艦降噪耳機，可望支援智慧主動降噪功能，帶來更好的消噪能力。Xiaomi Watch S2智慧手錶，網傳會採用不鏽鋼錶殼，藍寶石鏡面玻璃，機身側邊的按鈕處改為橢圓型。詳細的商品規格還是要等發表會後才能知道。