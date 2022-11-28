AB6IX明年2月「唱進TICC」 5種票價大公開！
韓國男子團體AB6IX時隔2年宣布訪台，他們原定今年11月4日要在TICC舉辦「AB_NEW AREA」台北演唱會，因疫情關係延至2023年2月10日於同場地舉辦，今（28日）主辦單位「遠雄創藝」公開屆時活動的售票資訊。
記者陳雅蘭/綜合報導
AB6IX近日參與「ON THE K : ASSEMBLE」線上演唱會，大輝向全世界的粉絲預告巡演，他說：「為了儘早與ABNEW（粉絲名）見面，正努力展開多元的活動。」他們透過在日本、美國、泰國等地的演出幕後花絮影片，展現精彩演出內容，讓粉絲十分期待台北場的表演歌單。
AB6IX將於2023年2月10日在TICC（台北國際會議中心）舉辦「AB6IX FAN CONCERT ‘ AB_NEW AREA ‘ IN TAIPEI」，票價分為4880元、4280元、3680元、2880元、2280元，12月3日中午12點在拓元售票系統開賣。
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