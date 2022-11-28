以六四為鑑！中國爆白紙革命　王丹給8建議：新時代開始

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王丹在28日早上進行直播，表示自己也有到台北自由廣場聲援，雖然在自由廣場的行動很臨時，也來了兩、三百人，現場還有陸生出來講話，場面十分振奮。
王丹指出，現在中國局勢「風詭雲譎」，大眾十分亢奮，但「越是關鍵時刻又應該要冷靜下來好好思考，最好的步驟是什麼？如何能讓這次運動取得一定成功？」後續更表示，在這30年來不斷的反思，雖然不能說有特別好的成果，但「經驗總是有的」，以自身經驗，提出了八點建議。
第一是「口號要集中，不要分散」，王丹回想六四當時，足足有七條口號，實在太多而不容易凝聚，認為現在白紙革命的口號集中在「反封控、反清零、要自由」，針對具體政策，可以最大程度凝聚人心。
不過在未來的抗戰中，王丹認為可以再提出一些具體的民生口號，如「要就業、停房貸」等，雖然最終目標是「習近平下台、共產黨下台」，但要讓中國大轉型變革，還是得一步一步來，而想要激起人民參與政治的熱情，應該要從民生訴求開始，而在民生訴求上，「只要中共有讓步，就是人民的勝利」。
王丹表示，整個社會都應該站出來，支持現在的白紙革命，方式不一定要走上街頭。他建議開展全國性、全面的不合作運動，包括不還房貸、不服兵役、到銀行提醒現金。王丹認為，如果全國能開展不合作運動，對於在街頭上抗議的民眾就是一種極大的支持。
另外，隨著時代演變，如今社會運動的方式已經變了，王丹指出，大家基本上在網路上組織跟動員，所以如何在網路上不斷散播消息、擴大訊息流量，是這次運動最重要的一點。他建議投入反封控抗爭的群眾，要不斷散播消息，向海外投稿，建立抗爭群和網上「連儂牆」，讓海外更多人看到現在的情況。
王丹同時提醒投入抗爭的民眾要「Be water」，但要建立個人之間的聯繫，因為極權政府就是要把一個個人打散，變成孤立個人才好下手，「反抗極權就是要人跟人手挽手站在一起」。另外很重要的是不要落單，並且穿著沒有太大辨認度的衣服，人少就及時撤退，不要做無謂的事情。
王丹提到手機非常重要，要記得關掉人臉和指紋識別，給家人和朋友共享位置，出門前刪掉電報群等資料，準備兩支手機，有可能被抓就立即格式化手機，不要讓當局用手機定罪。
王丹表示，抗爭是長期的，要有節奏。他提到當年就是沒有做到這點，應該該進時進、該退時退，下次再進。王丹指出應「小步前進不要停」，不一定一次就能達到目標，但不斷的前進、不停，就一定能實現目標，可以用快閃、行為藝術，讓抗爭持續下去。
王丹在第七點建議提到，一定要記錄惡人榜，要重點打擊作惡的黑警個人，這不僅是為未來國際制裁做準備，也是震懾鎮壓的力量。王丹表示，也很歡迎抗爭群眾提供他們惡人榜，一定會呈交美國國務院，讓日後這群人無法申請美國簽證。
最後一點，王丹稱是最重要的一點，就是「千萬不要分化」。王丹表示這麼大的社會運動，一定有人激進、有人溫和，可以互相協調，但不要互相指責。另外也不要放棄第一線的被捕者，有人被捕，就要當場奮力救回來，這對群眾是很大的鼓舞。
王丹表示，有人被捕一定要問他的名字，被捕的人，要想辦法大聲喊出自己的個人資訊，以便之後的營救。不要割席，如果有多人被捕，也可以包圍警察局，幫助他們獲釋。
王丹指出，中國人過去很能忍耐，為什麼這次忍不住，就是因為現在暴政、防疫政策已經威脅到人命，多少人付出了生命代價，中共絕對不會公布這個數字，若是今天不抗爭，下次可能連命都沒有了，因此這就是這次中國人會勇敢站出來的原因。
王丹表示，習近平從上任到現在，把中國的經濟、政治、國際關係都「搞完了」，現在連民意也沒有了，「中國現在除了暴力以外一無所有」。他認為，抗爭的時代已經開始，這一次群眾很明顯對防疫政策、暴政，對「習近平這樣水平低的人當中國皇帝」，感到不服，「中國進入了全面人民不服的時代，意義非常的大，全世界都在看中國新時代的開始」。