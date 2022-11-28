世足／C羅出擊力抗烏拉圭！今日世足看點

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中文解說：蔡宜瑾、石明謹
英文解說：Kevin Keating、Eftan Ekoku
喀麥隆和塞爾維亞在前一場比賽都吞下敗仗，因此這次碰頭雙方都背水一戰。倘若同組的巴西和瑞士踢和，將會宣告喀麥隆與塞爾維亞之間、吞敗的一方將提前確定遭到淘汰。
塞爾維亞前一輪面對巴西，各項數據都居於下風，整場比賽僅有5次射門嘗試，當中2次射正、但沒能突破Alisson的雙手。儘管如此，塞爾維亞透過第一場比賽，進行部分人力調配，尤文圖斯明星前鋒Dušan Vlahović本場比賽很有機會與Aleksandar Mitrović一同先發登場，組成威脅度十足的雙箭頭。儘管邊路上的Filip Kostic身體狀態是否能出賽仍存有疑慮，但憑藉隊長Dusan Tadic的出色傳球視野來掌控場上節奏，塞爾維亞有機會在這場比賽找回應有水準。
喀麥隆上一場比賽中其實創造出許多機會，無奈多次射門都被瑞士頭
號門將Yann Sommer擋下，最終反倒以0-1吞敗。不過縱觀喀麥隆的陣容，鋒線上有Choupo-Moting領銜、中場也有Frank Anguissa協助後場掃蕩，守門員André Onana也擁有出色撲救能力。因此這場比賽可謂實力相當、將考驗兩邊主帥的戰術運用。
11/28 晚間20點30分起
南韓 VS. 迦納 H組第二輪 愛爾達體育1台 獨家LIVE 中文解說：洪志瑋、石明謹
英文解說：Daniel Mott、Andy Townsend
首戰和烏拉圭踢了場拳拳到肉的比賽，南韓一哥孫興慜整場比賽僅一次射門、沒有射正，亞洲一哥不但要想辦法突破重重封鎖，還要盡可能製造機會給隊友。過去十次小組賽第二戰，太極虎都沒有辦法贏球，且還吞下六場敗仗，就看此役能否破除魔咒。
2014年國際友誼賽，迦納曾以4：0擊敗有孫興慜、金英權在陣的南韓，當時陣中前鋒Jordan Ayew獨進三球，也是生涯至今唯一一場帽子戲法，哥哥 André Ayew也在那一戰送出助攻。在尚未取得任何積分的情況下，迦納此戰勢必會積極壓
11/28 晚間23點30分起
巴西 VS. 瑞士 G組第二輪 愛爾達體育1台 獨家LIVE 中文解說：洪志瑋、李宜陞
英文解說：John Roder、Casey Stoney
身為本屆奪冠大熱門，巴西首戰下半場踢出驚人華麗球風，雖然Neymar Jr.小組賽無法再出賽，但鋒線人才濟濟，問題不大，對上老對手瑞士，贏面仍然非常高。瑞士第一場比賽險勝喀麥隆，讓他們晉級希望大增，雖然比賽狀況並不理想，但3分積分最可愛，對上巴西雖然非常不好打，但仍然可以放手一搏。鋒線上戰力不足，重點應該還是會放在防守反擊，希望找到機會壓制住巴西。
巴西本屆來勢洶洶，要在這個小組出線並不困難，這場對瑞士只要穩定發揮，鋒線上一波接一波的攻勢，將非常有威力。但森巴軍團也不能輕忽瑞士門將Yan Sommer的功力，雖然是一位樸實的門將，但他遇強則強的能力，也經常能氣走強大的對手，會是巴西能否贏球的另一個變數。
11/29凌晨2點30分起
葡萄牙 VS. 烏拉圭 H組第二輪 愛爾達體育1台 獨家LIVE 中文解說：黃昶豪、陳家銘 英文解說：David Stowell、Lucy Ward
兩隊上一次交手就在2018年16強，當時烏拉圭靠著Edinson Cavani的兩記進球，2：1氣走葡萄牙。但過了四年，兩隊的主角都來到最後一舞，也都過了巔峰期，恐怕不再會是決定勝負的主角。
C羅雖然在首戰靠一記12碼罰球，成為史上唯一在五屆世界盃都有進球的球員，但整場比賽也錯過不少運動戰機會，狀況的確已經不若當年。在葡萄牙陣中，中場進攻群才是能真正主宰比賽的關鍵人物，個別實力也比烏拉圭強。但烏拉圭的團戰打法仍然攻守有序，Betancur和Valverde在中場控制能力仍然強，雙方的中場交戰將是真正決定勝負的關鍵，而如果Darwin Nunez能有更高的效率，烏拉圭會有贏球的機會。但葡萄牙的優勢在於，進攻中前場每個人都有破門能力，遠射功力也都不差，這場比賽將是50-50，一切全看臨場發揮。