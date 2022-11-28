口罩放寬附帶條件多 陳秀熙：「雙胞胎」流行下難解禁
中央流行疫情指揮中心今（28）日下午宣布，考量社會運作、經濟發展等條件下，將從12月起放寬口罩防疫措施，然而，細看指揮中心公告規定，僅「例外」狀況下可免戴口罩，放寬程度似乎不大，對此，台大公衛學院學者陳秀熙接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，由於目前在流感、新病毒「雙胞胎」流行下，因此還是建議要戴好口罩，建議朝向3大方向管理。
記者黃仁杰／台北報導
指揮中心今日宣佈自12月1日起放寬口罩相關政策，然而，規定外出於室內空間、室內場所，包括車廂、船舶、航空器等運具之內部空間，維持應全程戴口罩，除了除了飲食、唱歌、運動、家人同車等特殊狀況下才能不戴口罩，似乎放寬程度並不大，且規定較為繁瑣。
對此，陳秀熙指出，目前就是採逐步解封放寬的策略，但現在又考慮到又有新的變種病毒出來，另外一個原因是冬天還有流感，因此在「雙胞胎」流行的狀況下，大概只會剩下鬆綁戶外的部分，民眾對於大眾集會的場所和交通運具應該還是要戴口罩，尤其對於脆弱族群、沒有打疫苗的人更要做好自主防疫，因此口罩才難以放寬。
不過口罩放寬的規定繁瑣恐怕讓民眾無所適從，陳秀熙建議，應該朝3個大方向進行管理，對於餐廳和其他的小型集會，會難以管理，因此用自主防疫涵蓋，不過事實上政府還是可以規定要戴上口罩的，所以有一些會牽涉到大規模流行的場所，還是維持硬性管理，第三個是對於可能會造成大規模群聚、大規模感染的場所如大眾運具或是百貨商場等接觸不特定對象的地方，則應該在以保護脆弱族群的前提下，呼籲民眾暫時戴好口罩。