關懷盃將開打！林智勝號召　65隊參與史上最多

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在台灣原住民族棒球運動發展協會耕耘下，關懷盃棒球邀請賽即將邁入第29屆，今年擇於12月9日至12月12日，再度回到臺東舉辦。這個臺灣現行最悠久的基層棒球賽事，體現了原民文化的互助精神，由職棒學長回鄉將經驗分享給後輩，本屆口號「Mubuy」，就是泰雅族語傳承之意，「原力出咧」一起喊出精神，展現原民棒球活力。
記者會上理事長林智勝上台致詞，謝謝三位到現場的前理事長陳義信、吳俊達和張泰山，「沒有學長組成，不會有現在30週年的原棒協。」林智勝強調，從2019上任以來，每年球季結束就重要的任務，就是回到花東關懷小朋友，「因為城鄉差距和少子化，學生棒球面臨經費困難，希望大家跟我一起培育運動人才。」
本屆參賽隊伍總共65支，少棒41隊、青少棒則有24隊，雙雙創下歷年來最高，凸顯關懷盃將近30個年頭以來持續進步成長，為原民基層棒球的指標賽事。今年元老級的宜蘭三星國小和花蓮太巴塱國小依舊沒有缺席，是「唯二」連續參加29年的學校。
適逢原棒協今年成立第30年，本屆開幕典禮不只有長年舉辦的棒球豐年祭，由部落長老主持祈福儀式、全體球員合跳大會舞，另外加碼首度舉辦OB賽，由原棒協會員親自下場傳承表演，包含陳義信、黃忠義、張泰山等名將，都將重拾手套、球棒再現身手。
今天共有三位前理事長到記者會相挺，創會的陳義信上台時直呼感動，高興看到原棒協一了路走到今天，「我是從花蓮光復窮鄉僻壤出身，謝謝棒球讓我有今天站在這裡，希望20、30年之後，原住民關懷盃能辦得一代比一代好。」吳俊達和張泰山則都指出，出發點是莫忘初衷，以回饋的心幫助花東地區小孩子。
原住民一直是台灣棒球的重要參與人口，中職有4成6的選手具原民身份，其中將近4成來自花東地區，而這些球員的背後，還有很多像他們一樣，從小到大在原鄉受栽培的棒球學生，如果逐夢路上給予協助，就能結出更茂盛的果實，這也是原棒協和關懷盃所努力的目標。
原棒協近年來也加強原民體壇交流，邀請出色的原住民運動員擔任關懷大使跨界聲援，今年榮幸邀請到台電女籃「元氣女神」郭佳紋，他不但是來自台東阿美族，還是王維中、王躍霖的阿姨，家族盛產運動菁英。今天郭佳紋也到記者會現場，展現原住民棒、籃團結，「能一起為原住民運動員發聲，是我的榮幸，我會每場比賽都盡全力去拚，用最好表現激勵他們，讓他們勇敢追夢。」
理事長林智勝上任3年來，不遺餘力打開原棒協能見度，帶領越來越多的原住民球員返鄉回饋，並加強宣揚原棒協理念，讓各界資源陸續投入指教，今年，關懷盃將踏著穩健腳步，邁向即將到來的30週年紀念。