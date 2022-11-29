「最美魚市場」高雄鼓山魚市場　全新開幕轉型

到高雄不能不提到「海鮮」，更不能錯過近期全新開幕、全台最美的打卡新地標「鼓山魚市場」。鼓山魚市場曾經為高雄市第一座現代化的魚市場，占地超過六百坪，隨著高雄漁業重心轉移，讓曾經繁華的魚市場逐漸沒落。現在，經過市政府大力推動整建計畫，今年10月全新開幕轉型成為「農漁精品展售中心」，除了提供農漁民更多元的銷售管道，也讓重新出發的魚市場帶動附近商圈發展，成為熱門觀光景點。此外，高雄市政府也推出多項政策用以穩定魚價、提升產品附加價值等，實際協助漁民。
生活中心/綜合報導
市府表示，重新開幕啟用的鼓山魚市場，曾是高雄首座現代化魚市場，見證過哈瑪星最繁榮時刻，原為日治時期魚市場所在地，後因漁船大型化及魚市場空間不足，漁業重心由哈瑪星轉至前鎮漁港，而逐漸沒落。建物結構及屋頂因臨海環境造成鏽蝕裂化，去(110)年決定重新整修啟動改造計畫，拆除老舊建物，並整理周邊環境，讓城市內的老記憶再生，成為位於海景第一排擁有美食、美景、夕陽，呼應歷史的高雄農漁精品展售中心。
重新開張的全新鼓山魚市場，第一拍賣場保留建築結構，設計成穿透性很好的空間，打造「農漁精品展售中心」，規劃農漁精品展售區、海鮮料理區及餐飲休憩空間，滿足農漁產品一站式購物需求；原第二拍賣場則規劃為「戶外濱海廣場」，提供市民散步、休憩及觀賞高雄港渡輪來往的絕佳景點；至於原第三拍賣場拆除後改設停車場並進行景觀綠化。
「農漁精品展售中心」集結眾多高雄在地特色店家，包含津漁聚物所餐廳、澎湖花枝丸領導品牌- 宏裕行、產銷履歷認證-凱亞良品、高雄青農產品-打GO嚴選等。遊客劉小姐說，看到網路上有超多人推薦全台灣最美魚市場，於是也來走走逛逛，來到現場發現漁市場裡頭有超多好吃的海鮮料理，令人驚喜。
此外，高雄市政府也積極整合多方資源幫助漁民獲得最大收益，市府補助漁會11項的冷鏈倉儲設施，包括冷凍庫、冷凍廠、有加工設備，透過冷鏈調節漁獲的產銷，穩定魚價；也藉由整個加工的方式，把漁產品加工成不同的型態，提升產品的附加價值；同時也補助養殖青年開發新的產品，更藉由補助外包裝設計費用來增加銷售。已有62年養殖歷史的業者指出，市府多方面協助漁民收益，像是遇到漁產滯銷時，會透過「加工廠」製成不同型態的商品銷售；此外，高市府海洋局從2018年開始，就輔導水產加工業者取得國際認證，像是「天時福」就是全廠通過「清真認證」，以實際措施幫助漁民行銷、擴展新通路。
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