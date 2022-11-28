要自由！中國白紙革命發動民主化列車？專家：可能性不大

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在中國清零政策之下，不時傳出有民眾跳樓、病患無法就醫導致死亡等人到災害，百姓已經不堪風控所造成的經濟和身心的重創，烏魯木齊火災成為了導火線，點燃全中國民眾怒火，群眾紛紛走上街頭，在上海、北京、廣州、成都、蘭州等十多個城市進行集體抗爭。其中在上海更有人喊出「共產黨下台、習近平下台」等口號，讓外界為之震驚。
美國《北京之春》雜誌榮譽主編胡平接受《自由亞洲電台》採訪時表示，民眾勇於喊出「習近平下台」的口號，意義十分重大。「在二十大之後，習近平建立個人獨裁，在六四過去33年，中國又有人公開喊出這種口號，我覺得石破天驚」。胡平認為，這證明了中國民眾心中仍有爭取民主、自由的抱負。
《自由亞洲電台》報導指出，在進行清零防疫的過去三年中，雖然曾有民眾不滿而爆發小規模抗議，但這些群眾的憤怒大多無法獲得足夠且長久的聲量，最終被中國當局鎮壓下去。但烏魯木齊成為點燃長期不滿得導火線，使中國多地抗議一觸即發，遍地開花。
胡平認為，中國人民對於動態清零產生的次生災害忍無可忍，但這也只是給予民眾大舉上街的一個契機，「只要人們聚到一起，你可以看到他們實際上有更深、更強烈的訴求」。
美國前國務卿蓬佩奧的中國政策顧問余茂春則指出，中國大規模的封控政策不同於以往只影響到底層百姓，動態清零觸及到高層與中產階級，也導致民眾群起抗爭變成了燎原之火。
而這次抗議浪潮，也讓外界聯想到中國上一次爆發大規模民主抗爭是1989年的八九民運。不過胡平以及余茂春都認為，兩次事件的背景有十分大的差異。不過余茂春指出，即使背景以及訴求有所不同，但整個目標都是一樣的，「為了表達民眾自己的聲音、民眾自我意識的覺醒，對共產黨嚴厲、荒唐的政策忍無可忍。要讓全世界知道自己的聲音，要把自己的命運掌握在自己手中，這就是人類追求自由的一種非常普遍的方式。」
在抗議浪潮爆發之後，外界也開始關注，這是否代表著中國民主化列車即將啟動？對此，胡平分析指出，此次大規模抗爭，有可能加速中國解除動態清零，但北京當局很有可能「秋後算帳」，「這次事件引發像八九民運那麼大規模的群眾性民主運動，這種（民主化列車啟動）可能性恐怕還是不大，但是它會是很重要的一個標誌，讓我們看到中國的現實，看到中國人的民心所向，也為未來民主高潮發出訊號。」