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核酸斂財？「張珊珊」擁35檢測機構　公司所在地均爆疫情

▲近日中國蘭州核子華曦實驗室的監事「張珊珊」被發現在中國註冊高達35間核酸檢測機構，且「哪裡有她的公司，哪裡疫情爆發」。（圖／美聯社／達志影像）
▲近日中國蘭州核子華曦實驗室的監事「張珊珊」被發現在中國註冊高達35間核酸檢測機構，且「哪裡有她的公司，哪裡疫情爆發」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國新冠肺炎疫情近來升溫，當局採取清零政策，讓民眾接受新冠病毒檢測的次數也大幅增加。不過近來驚爆250家核酸檢測機構造假，其中蘭州有一家間核酸檢測機構因為錯報檢測結果被通報後，有人發現該檢測機構的監事張珊珊，在各地登記35個核酸檢測機構，而且「哪裡有她的公司，哪裡疫情爆發」。

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根據《香港01》報導，近日蘭州市七里河區依據核酸檢測結果組織轉運陽性感染者時，發現有代轉運群眾的健康碼顯示核酸檢測陰性。經調查後發現，蘭州核子華曦實驗室誤將個別核酸檢測異常人員名單訊息，登記陰性人員蘇上傳至工作系統，蘭州核子華曦實驗室也因為誤報而遭到調查。

蘭州核子華曦實驗室成立於2022年8月，法定代表人為崔連，監事為張珊珊，註冊資本人民幣1000萬元（約台幣4400萬元）。經營範圍包括醫療服務；驗檢測服務；第三類醫療器械經營；醫學研究和試驗發展等。

有網友發現，張珊珊曾以「監事」的身份，在全國註冊了35間核酸檢測機構，而相關的多個核酸檢測機構所在地又剛好爆發疫情，包括北京、深圳、鄭州等地。

▲「張姍姍」在全國註冊了多間核酸檢測機構。（圖／翻攝自微信公眾號＠盤子看史）
▲「張姍姍」在全國註冊了多間核酸檢測機構。（圖／翻攝自微信公眾號＠盤子看史）
有中國網友梳理張珊珊的機構設立，以及當地疫情爆發狀況後發現，「在山西10月份成立，之後11月份山西就淪陷了」、「合肥9月份註冊的，10月份就大爆發了」、「在寧夏25號才註冊，21號就開始給檢測核酸了，疫情開始這幾年，寧夏從來沒有淪陷過，但是最近全區全面爆發」。

許多中國網友呼籲官方調查蘇該檢測機構，並痛批「好好查一下這個檢測機構吧，不要再作孽了」、「現在的人怎麼什麼錢都敢賺啊」、「如果核酸和方艙變成了一門生意，疫情就永遠不會結束。」

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