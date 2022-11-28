館長批民進黨政府：只國務機要費除罪化、民生法案都停擺
民進黨九合一大選挫敗，網紅館長隨即詳列敗選原因，其中之一就是民進黨在2020全面執政後，立法院的立法與修法進度牛步化，唯一快速修法通過的，只有國務機要費被除罪化；其他重要民生法案，甚至是被行政院長蘇貞昌列為重大推動的民生健康法案都裹足不前。館長甚至點名民進黨只會喊「抗中保台」，騙取年輕人的選票，如今遭到民意的反撲。
地方中心／綜合報導
館長在直播中，砲火全開說：「立委人數過半的民進黨，只修了有總統私房錢之稱的國務機要費，總統要用錢全部保密，不用跟人民報告，總統用了多少錢人民不能查不能唉，這個法（指會計法修法）秒過，我們無法監督總統花了什麼錢，這是什麼法，過了！」直播中怒火中燒的館長，甚至氣到說，不幫人民的總統蔡英文，根本就是台版的習近平！
館長在直播尾聲更是怒問民進黨，當初2020給年輕人的承諾，到底要不要做？立委過半，完全沒有立有利人民的法案？要不要做？黑幫、詐騙橫行台灣，蔡英文、蘇貞昌、徐國勇，有沒有要抓？司法敗壞，檢察官、政風室都可以跟別人喝酒，阻止辦案，指揮警察不要抓？這件事處不處理？一連串的問號，或許正是現在人民的心聲！
針對館長的批判，新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍也第一時間跳出來表達支持，因為請辭被慰留的行政院長蘇貞昌，曾在任期中多次表達，要推動例如菸害防制法等重大民生健康法案的修法，只是這些法案送進立法院後，修法進度卻比蝸牛還慢。
更可怕的是，根據國健署調查，青少年遭受紙菸危害比例卻是逐年攀升，但礙於修法的牛步，導致國民健康與希望跟著遭受侵害，那民進黨政府不只是騙年輕人的選票，恐怕還在殘害國家未來的希望，館長的怒火也就其來有自了。