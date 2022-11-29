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劉冠廷鬆口「還不娶孫可芳」原因　澄清：非沒有規畫

▲劉冠廷分享還沒有要娶孫可芳的原因。（圖／Yahoo TV提供）
▲劉冠廷分享還沒有要娶孫可芳的原因。（圖／Yahoo TV提供）

記者侯家瑜/綜合報導

劉冠廷與黃迪揚在新戲《你的婚姻不是你的婚姻》中的單元《聖筊》合作，他們近來一起到Yahoo TV《佼心食堂》，分享這部充滿創意的作品。其中黃子佼直接詢問劉冠廷怎麼還不想結婚？劉冠廷說：「這個工作，還是讓我有時候沒有什麼安全感。」卻馬上遭黃子佼吐槽：「跟這有什麼關係？那就找起來啊？是在龜毛什麼？」

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說到和孫可芳的互動誰比較強勢？劉冠廷說私下還是要看情況，自己也有強勢的時候，和孫可芳交往13年，2人都還沒婚頭，劉冠廷解釋，演藝工作忙碌讓他常常覺得時間不夠用，而孫可芳也感同身受，有時候各忙各的，一轉眼一年又過去了。黃子佼聽完還是不認同，劉冠廷只好尷尬笑說：「我回去檢討下。」不過他並非沒有規畫，還是有往「房子」那邊去想，總歸一句就是要「加油」。

說到和孫可芳一起拍戲，劉冠廷坦言當然有難也有簡單，簡單的是2人本來就是情侶，在戲中需要呈現親密互動時，當然就會很自然。劉冠廷舉例，像有一幕他要抱住孫可芳，照理來說應該要先和女演員溝通，但因為2人已經非常熟悉，讓他自然略過了事先溝通的部分。如果真的要討論劇情時，又因為太熟，導致用詞語氣都比較直接，少了幾分應有的客氣。

▲孫可芳欣然答應演劉冠廷（右）在《聖筊》裡的老婆。（圖／公視）
▲孫可芳（左）在戲中飾演劉冠廷（右）的老婆。（圖／公視提供）
但最難的不是面對孫可芳或李國毅，劉冠廷點名和黃迪揚對戲難度才高，因為實在太容易笑場。劉冠廷自爆2人明明合作過《火神的眼淚》，但他完全忘記，直到被提醒才驚覺黃迪揚在《火神的眼淚》中飾演議員。黃迪揚過去在綜藝節目中有亮眼表現，他從直播的《全民最大黨》做起，言5、6年過去，覺得綜藝實在太難，而戲劇讓他格外踏實，因此他轉換跑道。

▲劉冠廷（右）點名和黃迪揚（左）對戲難度高。（圖／Yahoo TV提供）
▲劉冠廷（右）點名和黃迪揚（左）對戲難度高。（圖／Yahoo TV提供）

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