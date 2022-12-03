《今際之國闖關者2》來了！土屋太鳳劇透台觀眾:反派不壞

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土屋太鳳也覺得《今際之國的闖關者》與《魷魚遊戲》十分相似，問及闖關遊戲哪個關卡最在行？她對自我體能、觀察人性有十足信心，但不擅長心理猜測，「因為我臉上表情藏不住心情，心裡想的都會直接表現在臉上，我只希望可以活到最後」。她曾希望帶著林志玲闖關，可惜一直沒機會交流，也知道她跟AKIRA結婚生子，目前育兒中，「我也希望以後也能養育小孩，還是覺得她是個很棒的人。」
《今際之國的闖關者》探討著「人性善惡」，土屋太鳳表示雖然奪取他人性命不可取，但認為善惡關係相扣，亦透露在第二季中的反派角色，進入「今際之國」前都有不為人知的慘痛過往，看完他們的故事，就會覺得「他們完全不是邪惡的一方！」她更賣關子表示：「或許會有讓人跟原本認知不同的部分出現。」
《今際之國的闖關者2》的CG特效、爆破場面更勝第一季，土屋太鳳透露續集的CG效果有把「火焰加強」，在拍攝爆破場面時，確實會有碎片朝自己飛來，好在碎片硬度較軟、傷勢不大，就連奔跑的爆破聲，演員都得戴上耳塞，但她說：「戴上還是很可怕！」
土屋太鳳從小視山下智久為偶像，這次不僅跟前輩拍戲，還得正視對方的「裸體」，她就說：「在現場，我跟山崎賢人都是一邊說：『是本人耶！』一邊跟他對戲。這個角色因為是他來演，才能夠如此散發光芒。我每天都會在健身房跑步，跟他在健身房遇到的時候，都會有無聲的對話，彼此打氣，也覺得他真的是相當敬業。」
土屋太鳳透露第二季的「宇佐木柚葉」較多是接受的一方，也提到拍攝時掛彩動彈不得的花絮，她說：「我發生過兩次脖子受傷不能動的情況，都是跟工作人員一起討論要如何繼續拍，比如把單一鏡頭切得更短等，加上靠止痛藥撐過。這次的動作場景更有深度，雖然很辛苦，但是是一次很好的經驗。」土屋太鳳也表示，不管動作戲與否，都會隨身攜帶護身符保平安，「希望神明幫忙，保祐一切順利」。